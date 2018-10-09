Пасынок Алишера Усманова Антон Винер не будет строить жилой квартал на севере Москвы
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Группа «Родина» Антона Винера не будет участвовать в строительстве жилого квартала на месте Московской тонкосуконной фабрики Петра Алексеева (МТФПА) на Михалковской улице. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый бизнесмена. Он уточнил, что основным инвестором останутся структуры НПФ «Благосостояние». Пенсионные резервы НПФ, контролируемого структурами РЖД, – 378 млрд руб. на 30 июня 2018 г.
Развитием территории МТФПА изначально занималась девелоперская компания Red Development Алексея Ковальчука. Она планировала перестроить производственные здания в лофт-комплекс Loft Park площадью 90 000 кв. м. Из-за финансовых сложностей в 2015 г. проект был заморожен. Ковальчук спустя два года был арестован Головинским районным судом: он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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