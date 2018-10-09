Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4670 от 09.10.2018 под заголовком: «Благосостояние» без «Родины»

Пасынок Алишера Усманова Антон Винер не будет строить жилой квартал на севере Москвы

Комплекс почти на 200 000 кв. м возведет фонд «Благосостояние»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Группа «Родина» Антона Винера не будет участвовать в строительстве жилого квартала на месте Московской тонкосуконной фабрики Петра Алексеева (МТФПА) на Михалковской улице. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый бизнесмена. Он уточнил, что основным инвестором останутся структуры НПФ «Благосостояние». Пенсионные резервы НПФ, контролируемого структурами РЖД, – 378 млрд руб. на 30 июня 2018 г.

Развитием территории МТФПА изначально занималась девелоперская компания Red Development Алексея Ковальчука. Она планировала перестроить производственные здания в лофт-комплекс Loft Park площадью 90 000 кв. м. Из-за финансовых сложностей в 2015 г. проект был заморожен. Ковальчук спустя два года был арестован Головинским районным судом: он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике