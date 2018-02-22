НПФ «Благосостояние» заработает на строительстве жилья
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Структуры НПФ «Благосостояние» ведут переговоры о покупке нескольких девелоперских проектов у бывшего вице-президента нефтегазовой компании «Итера» Александра Удодова, рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Речь, по их словам, идет о площадках в Раменках и Даниловском районе. Запрос в «Благосостояние» остался без ответа, связаться с Удодовым не удалось. Ранее его знакомый говорил, что бизнесмен выставил часть своего девелоперского бизнеса на продажу. Это подтверждали и два крупных девелопера, рассматривавших покупку его проектов. Об интересе «Благосостояния» к проектам Удодова им известно.
Фонд «Благосостояние» контролируется структурами РЖД. По данным на 30 сентября 2017 г., его пенсионные резервы превышали 360 млрд руб.
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