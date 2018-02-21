Фонд «Благосостояние» не хочет строить Крымский мост
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Аркадий Ротенберг ведет переговоры о покупке компании «Мостотрест», которая на 94,2% (данные СПАРК) принадлежит структуре НПФ «Благосостояние» «ТФК-финанс», сообщил представитель Ротенберга. НПФ «Благосостояние» подконтролен РЖД.
Сделка находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, передал через представителя исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов.
Для «Благосостояния» сейчас выгодный момент, чтобы выйти из актива, которым фонд владеет почти три года, дольше держать не в его правилах, объясняет человек, близкий к фонду; сколько НПФ заработает на сделке, он не говорит. Представитель Ротенберга объясняет сделку тем, что «Мостотрест» заметно нарастил компетенции в сфере инфраструктурного строительства. Сам Ротенберг передал через представителя, что заинтересован в инфраструктурном строительстве и надеется на синергию с другими видами строительного бизнеса.
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