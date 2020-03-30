«Гранель» застроит бывшую территорию ЮКОСа в центре Москвы

«Специализированный застройщик «Гранель плюс», согласно «СПАРК-Интерфаксу», входит в группу «Гранель». Эта группа – один из крупнейших застройщиков в Московском регионе. В ее портфеле 4,5 млн кв. м недвижимости. Среди проектов – «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцове, «Бригантина» в Долгопрудном, «Пехра» в Балашихе и др. Владелец группы – ее президент Ильшат Нигматуллин.