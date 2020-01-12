У проекта жилого комплекса на бывшем участке ЮКОСа на Павелецкой новый владелец
ГК «Регион» продала его полному тезке человека, давшего деньги на взятку для Улюкаева
ГК «Регион» продала проект жилого комплекса, который планируется строить рядом с бывшей штаб-квартирой нефтяной компании ЮКОС у Павелецкого вокзала. Покупатель – структура совладельца O1 Properties Валерия Михайлова.
30 декабря 2019 г., по данным ЕГРЮЛа, принадлежащее Михайлову ООО «Проминвест-плюс» стало владельцем фирмы «Топмастер-риэлти». Последней и нескольким принадлежащим ей компаниям градостроительно-земельная комиссия Москвы в 2015 г. разрешила построить на Дубининской улице 111 000 кв. м недвижимости на участке в 3,5 га. На 87 500 кв. м запланировано жилье, остальное – коммерческая недвижимость и социальная инфраструктура.
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