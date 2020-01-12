У проекта жилого комплекса на бывшем участке ЮКОСа на Павелецкой новый владелец

30 декабря 2019 г., по данным ЕГРЮЛа, принадлежащее Михайлову ООО «Проминвест-плюс» стало владельцем фирмы «Топмастер-риэлти». Последней и нескольким принадлежащим ей компаниям градостроительно-земельная комиссия Москвы в 2015 г. разрешила построить на Дубининской улице 111 000 кв. м недвижимости на участке в 3,5 га. На 87 500 кв. м запланировано жилье, остальное – коммерческая недвижимость и социальная инфраструктура.