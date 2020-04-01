«Ростех» продаст промзону рядом с Белорусским вокзалом

В районе реализуются в основном премиальные проекты, но Литинецкая считает, что победитель будущего аукциона может построить на территории «Фазотрона» объект бизнес-класса с начальной стоимостью квартир на уровне 260 000–270 000 руб. за кв. м. В этом случае он сможет распродать его за 3–4 года. Если он решит строить премиальный проект, цена в нем будет уже на уровне 450 000–480 000 руб. за кв. м, а продажи растянутся на 6–6,5 года, рассуждает Литинецкая.