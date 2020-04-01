«Ростех» продаст промзону рядом с Белорусским вокзалом
Компания «РТ-капитал», отвечающая за продажу непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставила на продажу 100% долей в ООО «Фазотрон-инвест». Об этом сказано на сайте «РТ-капитала».
Продаваемой фирме, как следует из лотовой документации, принадлежат права на 3,2 га и 18 зданий на 33 500 кв. м в Электрическом переулке рядом со станцией метро «Белорусская». Ранее эти объекты недвижимости, по данным Росреестра, принадлежали научно-исследовательскому институту радиостроения «Фазотрон».
Аукцион пройдет в середине мая. Начальная стоимость лота – 3,8 млрд руб. Это рыночная цена, полагает директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев. А директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев и партнер Colliers International Владимир Сергунин считают, что с учетом месторасположения цена могла быть и выше. Сергунин добавляет, что в ходе аукциона стоимость лота может вырасти.
Размер участка позволяет возвести там жилой комплекс с объектами инфраструктуры на 130 000 кв. м, говорит представитель «РТ-капитала». Строительство такого объекта Сергунин оценивает в 8–10 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 20–23 млрд руб.
У площадки «Фазотрон-инвеста» большой потенциал, говорит управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Территория расположена вблизи исторического центра, культурных объектов и крупных деловых кластеров («Москва-сити», деловой район Ленинградского шоссе). С другой стороны, по ее словам, в этом месте уже большая конкуренция среди жилых объектов – комплексы «Пресня Сити», Sinatra, Lucky, «Сити Парк», Redside, Capital Towers и др.
В районе реализуются в основном премиальные проекты, но Литинецкая считает, что победитель будущего аукциона может построить на территории «Фазотрона» объект бизнес-класса с начальной стоимостью квартир на уровне 260 000–270 000 руб. за кв. м. В этом случае он сможет распродать его за 3–4 года. Если он решит строить премиальный проект, цена в нем будет уже на уровне 450 000–480 000 руб. за кв. м, а продажи растянутся на 6–6,5 года, рассуждает Литинецкая.
Участок в Электрическом переулке может быть интересен девелоперам не только жилой, но и офисной недвижимости, считает заместитель директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова. По ее словам, спрос на офисы в районе Белорусского вокзала крайне высокий, а к 2023 г. общее предложение тут превысит 1 млн кв. м.
«Ростех» уже пытался продать площадку в Электрическом переулке, многие девелоперы к ней приценивались, но по каким-то причинам сделка так и не состоялась, знает Родионцев. Территорию «Фазотрона» смотрели почти все крупные компании, среди них группа ПИК и MR Group, знает один из консультантов, работавший с компаниями. Представитель ПИК от комментариев отказался. Представитель MR Group уверяет, что компания не принимает участия в аукционе.
Ранее MR Group выкупила у «РТ-капитала» акции Московского завода радиотехнической аппаратуры, который владеет 22 га на улице Борисовские Пруды. Там, по оценке участников рынка, можно построить до 450 000 кв. м недвижимости.