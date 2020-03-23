Территорию завода «Слава» у Белорусского вокзала застроит MR Group
ВЭБ.РФ разморозила проект застройки территории второго московского часового завода «Слава», расположенного на 1-ой улице Ямского Поля. Его застройщиком будет девелоперская компания MR Group. Это сказано на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы.
Представитель госкорпорации и директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова уточнили, что компания выбрана fee-девелопером проекта, то есть будет получит вознаграждение за его реализацию.
Еще один участник проекта — Дом.РФ, которая является его консультантом, говорят представитель ВЭБ.РФ и Старкова. Управляющий директор Дом.РФ Александр Тарабрин это подтвердил. Он называет территорию «Славы» наиболее привлекательной девелоперской площадкой, где можно создать знаковый для Москвы объект.
Изначально многофункциональный комплекс на месте часового завода хотел строить банк «Глобэкс»: он скупил акции «Слава» еще в 2003 г. Там должно было появиться 480 000 кв.м недвижимости, включая офисы, гостиницу на 500 номеров, апартаменты и торговые помещения. В кризис 2008 г. «Глобэкс» столкнулся с финансовыми сложностями, его санацией занялся ВЭБ. Он получил все проекты банка в сфере недвижимости, включая «Славу» и торгово-офисный комплекс «Новинский пассаж».
ВЭБ несколько раз менял концепцию проекта на месте часового завода и партнеров. В 2015 г. он подписывал соглашение с китайской China Communications Construction Company о совместном строительстве. Последняя должна была организовать поставки оборудования и строительных материалов. В 2017 г. шли переговоры с крупнейшим гостиничным оператором Marriott International об управлении гостиничной частью проекта. Там должны были открыться отели под брендами Aloft (3-4 звезды) и Four Points by Sheraton (3-5 звезды).
Новая концепция предполагает строительство на месте «Славы» 300 000 кв.м недвижимости, включая жилье, офисы, торговые площади и паркинг более чем на 2000 машиномест, говорят представитель ВЭБ.РФ и Старкова. По их словам, жилую часть будет проектировать архитектурное бюро Dyer, офисную — Nikken Sekkei.
Продажи первой очереди проекта, которая включает апартаменты бизнес-класса, начнутся во II половине 2020 г. Сдача всего комплекса запланирована на 2024 г.
MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы, в его портфеле – около 6 млн кв. м. Среди проектов – «Фили сити», «Фили град», «Савеловский сити» и др. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. У компании большой опыт работы как fee-девелопер. Она еще в 2015 г. договорилась с Coalco Василия Анисимова об управлении ее проектами на 1 млн кв.м. MR Group будет также помогать девелоперу Денису Бородако со строительством многофункционального жилого комплекса на 70 000 кв.м в 1-м Сетуньском проезде
Инвестиции в строительство комплекса на месте «Славы» могут составить 25-30 млрд руб, подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин. Выручка от продажи жилья он оценивает в 40-50 млрд руб. Территория «Слава» — уникальная, говорит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Ничего похожего по концепции, по его словам, в этом районе на данный момент нет. А проекты, которые уже строятся поблизости, сильно проигрывают по разным характеристикам.
Новый комплекс будет расположен на первой линии дублера Ленинградского шоссе с хорошими видами на бизнес-центр «Белая площадь» и Белорусский вокзал, а также примыкать к уже существующей жилой застройке, отмечает Родионцев. По его словам, благоустроенная площадь Белорусского вокзала стала один из главных центров притяжения в столице, здесь открылось много гастрономических заведений и культурных мест, поэтому проект на месте «Славы» будет пользоваться спросом.