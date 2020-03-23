Территорию завода «Слава» у Белорусского вокзала застроит MR Group

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы, в его портфеле – около 6 млн кв. м. Среди проектов – «Фили сити», «Фили град», «Савеловский сити» и др. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. У компании большой опыт работы как fee-девелопер. Она еще в 2015 г. договорилась с Coalco Василия Анисимова об управлении ее проектами на 1 млн кв.м. MR Group будет также помогать девелоперу Денису Бородако со строительством многофункционального жилого комплекса на 70 000 кв.м в 1-м Сетуньском проезде