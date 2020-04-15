Акционер O1 Properties получит все площади Центрального телеграфа

Акционер O1 Properties получит все площади Центрального телеграфаЭто позволит начать реконструкцию здания
Участники ООО «Центральный телеграф» 26 марта на собрании решили присоединить к нему фирму АО «Стик инвест», говорится в сообщении «Центрального телеграфа».
«Центральный телеграф» владеет около 50 000 кв. м в одноименном комплексе зданий на Тверской улице и в Никитском переулке. Эти площади были выкуплены осенью 2019 г. у «Ростелекома» и в марте 2020 г. – у госкомпании Дом.РФ. На обе сделки компания потратила примерно 4,5 млрд руб.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области