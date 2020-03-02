Владелец O1 Properties купит площади Дом.РФ в Центральном телеграфе

Общая площадь здания Центрального телеграфа – 55 000 кв. м, из них 38 000 кв. м до осени 2019 г. принадлежали «Ростелекому». В сентябре их на торгах выкупило ООО «Центральный телеграф». Эту фирму участники рынка связывают с акционером инвесткомпании O1 Properties – Riverstretch Trading & Investments. ООО «Центральный телеграф» заключило договор с «Ростелекомом» по начальной цене – 3,5 млрд руб. Получается, победив на вторых торгах, это ООО станет владельцем почти 50 000 кв.м в Центральном телеграфе.