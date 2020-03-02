Владелец O1 Properties купит площади Дом.РФ в Центральном телеграфе
ООО «Центральный телеграф» и ООО «Фьорд» подали заявки на покупку площадей госкомпании «Дом.РФ» в комплексе Центральный телеграф на Тверской улице. Это следует из протокола торгов. Речь идет о 10 127 кв. м.
Оба участника предложили одинаковую цену — 964,7 млн руб (с учетом НДС – 1,15 млрд руб.). Победителем было признано ООО «Центральный телеграф».
По условиям конкурсной документации, победителем при предложении одинаковой цены признается подавший заявку первым, таким было ООО «Центральный телеграф», пояснил «Ведомостям» человек, близкий к организатором торгов.
Здание Центрального телеграфа построено в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга. Это памятник архитектуры. Сначала здание использовалось для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи.
Общая площадь здания Центрального телеграфа – 55 000 кв. м, из них 38 000 кв. м до осени 2019 г. принадлежали «Ростелекому». В сентябре их на торгах выкупило ООО «Центральный телеграф». Эту фирму участники рынка связывают с акционером инвесткомпании O1 Properties – Riverstretch Trading & Investments. ООО «Центральный телеграф» заключило договор с «Ростелекомом» по начальной цене – 3,5 млрд руб. Получается, победив на вторых торгах, это ООО станет владельцем почти 50 000 кв.м в Центральном телеграфе.
Представитель «Центрального телеграфа» от комментариев отказался.
Кто стоит за ООО «Фьорд», узнать не удалось. Согласно СПАРК, компания специализируется на аренде и управлении объектами недвижимости, ее владелец и гендиректор — Игорь Пундер.
Еще примерно 5000 кв. м в Центральном телеграфе контролировалось Промсвязьбанком. Владельцем выступала фирма «Юника-инвест». В декабре 2019 г. ее конкурсный управляющий продал эти площади в рамках банкротства фирме «Стик инвест» за 694,9 млн руб. Бенефициары «Стик инвест» – Ольга Жук и Алексей Коновалов, по данным СПАРК.