Дом.РФ выставил на торги площади в Центральном телеграфе на Тверской
Дом.РФ выставил на торги 10 127 кв. м в здании Центрального телеграфа, расположенного в центре Москвы на Тверской улице, следует из информации на сайте «Сбербанк-АСТ». Конкурс по продаже этих площадей пройдет в начале марта.
Здание Центрального телеграфа построено в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга. Это памятник архитектуры. Изначально здание использовалось для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи.
Сейчас большая часть площадей в Центральном телеграфе сдается в аренду. Общая площадь здания – 55 000 кв. м, из которых 38 000 кв. м до осени 2019 г. принадлежали «Ростелекому». В сентябре их продали на аукционе. Победителем стала фирма ООО «Центральный телеграф», которую участники рынка связывают с акционером инвесткомпании O1 Properties – фирмой Riverstretch Trading & Investments. Она заключила договор с «Ростелекомом» по начальной цене – 3,5 млрд руб.
Еще примерно 5000 кв. м в Центральном телеграфе контролировалось Промсвязьбанком. Его представитель уточнил, что эти площади находились у банка в залоге: они были проданы на торгах в декабре прошлого года. Из информации на сайте единого реестра сведений о банкротстве сказано, что площади в Центральном телеграфе принадлежали фирме «Юника-инвест». Их 17 декабря приобрело за 694,9 млн руб. ООО «Стик инвест». Его конечные бенефициары – Ольга Жук и Алексей Коновалов. Связаться с ними не удалось.
Дом.РФ планирует продать площади в Центральном телеграфе не менее чем за 964,8 млн руб. (с учетом НДС – 1,15 млрд руб.), сказано в лотовой документации. Это крайне привлекательная цена и может вырасти в ходе торгов, считает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. Партнер Colliers International Станислав Бибик говорит, что логично будет, если площади приобретет компания, которая уже владеет большей частью здания Центрального телеграфа. Представитель ООО «Центральный телеграф» от комментариев отказался.
Богданов же считает, что с учетом цены и дефицита офисов в Москве площади в центре города будут интересны и другим компаниям как для собственных нужд, так и для инвестиционных целей.