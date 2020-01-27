Дом.РФ выставил на торги площади в Центральном телеграфе на Тверской

Еще примерно 5000 кв. м в Центральном телеграфе контролировалось Промсвязьбанком. Его представитель уточнил, что эти площади находились у банка в залоге: они были проданы на торгах в декабре прошлого года. Из информации на сайте единого реестра сведений о банкротстве сказано, что площади в Центральном телеграфе принадлежали фирме «Юника-инвест». Их 17 декабря приобрело за 694,9 млн руб. ООО «Стик инвест». Его конечные бенефициары – Ольга Жук и Алексей Коновалов. Связаться с ними не удалось.