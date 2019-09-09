Владелец O1 Properties может купить здания «Центрального телеграфа» в центре Москвы

Максим Стулов / Ведомости

Аукцион по продаже имущества ПАО «Центральный телеграф» – трех зданий общей площадью около 38 000 кв. м на Тверской улице и в Никитском переулке – признан несостоявшимся. Договор купли-продажи может быть заключен с единственным участником, следует из итогового протокола торгов, опубликованного на сайте торговой площадки «Сбербанк-АСТ». Заявку на участие в аукционе подала только компания ООО «Центральный телеграф», отмечается там же. Она может заключить договор купли-продажи по начальной цене – 3,5 млрд руб. Управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов считает эту цену адекватной рынку.

ООО «Центральный телеграф» создано в июле 2018 г. По данным ЕГРЮЛа, оно принадлежит его гендиректору Никите Кургалину. Телефоны у компании отсутствуют. Эта фирма связана с акционером O1 Properties – компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I), говорят источник, близкий к организаторам торгов, и один из партнеров RT&I. Заместитель гендиректора ПАО «Центральный телеграф» Вера Кузнецова и представители «Ростелекома» и O1 Properties от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают комментария от RT&I.

О компании RT&I известно немного. Эта компания летом 2018 г. получила контроль над О1 Properties. Последняя – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В портфеле компании 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м, в том числе «Белая площадь» у станции метро «Белорусская», «Легенда Цветного» на Цветном бульваре и Vivaldi Plazа у метро «Павелецкая». RT&I также выкупала у Сбербанка долговые обязательства основателя «Дон-строя» Максима Блажко на $600 млн. Залогами по этим кредитам выступали бизнес-центр Nordstar Tower на Беговой и торгово-развлекательный центр «Щука» у метро «Щукинская». Оба объекта в итоге перешли кредитору. RT&I cвязана с «Роснефтью» и ГК «Регион», утверждали ранее несколько консультантов, работавших с ней. Сами они никогда эту связь не подтверждали. Конечный бенефициар RT&I – бизнесмен Павел Ващенко, свидетельствуют данные кипрского реестра. О нем тоже известно немного. В 2011 г. ему принадлежали 25% «Регион портфельные инвестиции», согласно «СПАРК-Интерфаксу».

Управлением проектом, который будет реализован в зданиях «Центрального телеграфа», займется O1 Properties, говорят собеседники «Ведомостей». Но подробностей они не раскрывают.

Эти объекты, учитывая их расположение, можно использовать под размещение офисной недвижимости, апартаментов или гостиницы с торговыми помещениями на первых этажах, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. По его словам, все это будет очень востребовано. Ранее партнеры O1 Properties рассказывали, что она кроме офисной недвижимости будет инвестировать в жилье, создаст сеть коворкингов и компанию для управления собственными офисными центрами.

«Центральный телеграф» общей площадью около 55 000 кв. м был построен в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга. Долгое время комплекс, являющийся памятником архитектуры, использовался для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. Сейчас большая часть площадей сдается в аренду. Около 10 000 кв. м в нем принадлежало Минкомсвязи, с 1 июля они переданы Дом.РФ для дальнейшей продажи. Еще менее 5000 кв. м комплекса в собственности Промсвязьбанка. Дата продажи их площадей пока не определена.