«Ростелеком» нашел покупателя на здания «Центрального телеграфа» в центре Москвы

Максим Стулов / Ведомости

Аукцион по продаже имущества ПАО «Центральный телеграф» – трех зданий общей площадью около 38 000 кв. м на Тверской улице и в Никитском переулке – признан несостоявшимся. Договор купли-продажи может быть заключен с единственным участником, следует из итогового протокола торгов, опубликованного на сайте торговой площадки «Сбербанк-АСТ». Заявку на участие в аукционе подала только компания «Центральный телеграф», отмечается там же. Она может заключить договор купли-продажи по начальной цене – 3,5 млрд руб. Управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов считает эту цену адекватной рынку.

ООО «Центральный телеграф» создано в июле этого года. По данным ЕГРЮЛа, оно принадлежит его гендиректору Никите Кургалину. Телефоны у компании отсутствуют, согласно карточке в «СПАРК-Интерфаксе». Представитель «Ростелекома», организатора торгов и владельца ПАО «Центральный телеграф», отказался сообщить, в чьих интересах действует победитель. Ранее источники, близкие к организаторам торгов, и три консультанта рассказывали, что покупкой имущества «дочки» «Ростелекома» интересуются компания O1 Properties и структура акционеров новосибирского ритейлера «Мария-Ра». «Ведомости» ожидают комментариев их представителей.

«Центральный телеграф» общей площадью около 55 000 кв. м был построен в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга. Долгое время комплекс, являющийся памятником архитектуры, использовался для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. Сейчас большая часть площадей сдается в аренду. Около 10 000 кв. м в нем принадлежало Минкомсвязи, с 1 июля они переданы Дом.РФ для дальнейшей продажи. Еще менее 5000 кв. м комплекса в собственности Промсвязьбанка. Дата продажи его площадей пока не определена.

Здание «Центрального телеграфа» можно использовать под офис класса А, гостиницу и апартаменты с торговой галереей, отмечали ранее опрошенные «Ведомостями» консультанты.