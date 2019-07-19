На здание Центрального телеграфа рядом с Кремлем появились первые претенденты

Максим Стулов / Ведомости

Торги по продаже площадей, принадлежащих «дочке» «Ростелекома» – ПАО «Центральный телеграф» в одноименном здании на ул. Тверской, состоятся 10 сентября. В лот включено три помещения общей площадью 37 614 кв. м, сказано на сайте электронной площадки «Сбербанк-АСТ», которая занимается их реализацией. За эту недвижимость «Центральный телеграф» планирует выручить не менее 3,5 млрд руб. Управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов считает эту цену адекватной рынку.

Инвесторы уже проявляют интерес к площадям «Центрального телеграфа», в том числе O1 Properties, структура акционеров новосибирского ритейлера «Мария-Ра» и крупные сети коворкингов, рассказали «Ведомостям» три брокера, работающих с объектом, и подтвердил человек, близкий к организаторам торгов. Здание вызывает огромный интерес у ряда крупных как российских, так и иностранных игроков, но до окончания торгов называть их некорректно, сообщила заместитель гендиректора «Центрального телеграфа» Вера Кузнецова. Официальных заявок на участие в торгах еще не было, отмечают двое собеседников «Ведомостей», включая человека, близкого к организаторам торгов. Представитель «Сбербанк-АСТ» это не комментирует.

О1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В его портфеле 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м, в том числе «Белая площадь» у ст. м. «Белорусская», «Легенда Цветного» на Цветном бульваре и Vivaldi Plazа у ст. м. «Павелецкая». О1 Properties создана O1 Group Бориса Минца, но из-за финансовых сложностей контроль над компанией летом 2018 г. перешел фирме Riverstretch Trading & Investments, которую участники рынка связывают с «Роснефтью» и ГК «Регион». О1 Properties присматривается к объекту, подтвердили несколько брокеров, работающих с компанией. Ее представитель от комментариев отказался.

У акционеров «Мария-Ра», семьи бизнесмена Александра Ракшина, тоже есть опыт инвестиций в московскую недвижимость: в конце 2018 г. их компания «Первый» за 2 млрд руб. купила у «Центрального телеграфа» здание на 12 000 кв. м между Никитским и Газетным переулками. Ракшины хотели выкупить и парковку перед главным зданием, но им отказали, поэтому их структура скорее всего будет участвовать в этих торгах, знают два консультанта. Гендиректор и совладелец «Первого» Евгений Ракшин на запрос не ответил.

Памятник на троих Здание «Центрального телеграфа» общей площадью около 55 000 кв. м построено в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга. Долгое время комплекс, являющийся памятником архитектуры, использовался для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. Сейчас большая часть площадей сдается в аренду. «Центральный телеграф» не единственный собственник здания. Около 10 000 кв. м в нем принадлежало Минкомсвязи, с 1 июля они переданы Дом.РФ для дальнейшей продажи. Сроки продажи пока не определены, сказал представитель госкомпании. Еще менее 5000 кв. м комплекса в собственности Промсвязьбанка (его представитель не ответил на запрос).

Какие именно коворкинги интересуются объектом, узнать не удалось. Представитель WeWork от комментариев отказался. Управляющий директор SOK Михаил Бродников заинтересованность в покупке отрицает. Regus только арендует помещения – покупка исключена, сказал человек, близкий к этой сети. Коворкинги обычно арендуют площади, подтверждает директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов.

Здание «Центрального телеграфа» можно использовать под офис класса А или гостиницу, рассуждает директор департамента рынков недвижимости Accent Capital Дмитрий Хлебников. Объект можно перестроить в многофункциональный комплекс с офисами, апартаментами, гостиницей и торговой галереей, соглашается Цыренов. В любом случае здание потребует дополнительных инвестиций на реконструкцию, говорит Хлебников. Объект привлекателен для инвесторов благодаря расположению и истории, говорит директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова, но наличие разных собственников и ограничения по реконструкции из-за статуса памятника отпугивают покупателей, а сама продажа длится много лет.