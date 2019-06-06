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«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа

Ведомости
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Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госкомпанию. Организатором аукциона выступит «Сбербанк-АСТ», стартовая цена составит 3,5 млрд руб. Вырученные от продажи средства «Ростелеком» может инвестировать в инфрастурктуру, уточнил президент компании Михаил Осеевский.

«Ростелекому» принадлежит 65% помещений в здании. Собственником еще примерно 2000 кв. м является Промсвязьбанк, 18 000 кв. м – Росимущество. Часть площадей в Центральном телеграфе освободилась после переезда Минкомсвязи в «Москва-сити». Премьер Дмитрий Медведев поддержал идею продажи этих площадей, отмечает знакомый с деталями переезда собеседник.

О совместной продаже площадей в Центральном телеграфе стороны не могли договориться уже несколько лет, но сейчас согласие достигнуто, отметили в «Ростелекоме». Госкомпания первой выставит на торги свои площади. Ее собственный офис полностью переедет на Киевское шоссе. Предполагается, что торги завершатся в августе. В «Ростелекоме» ожидают большого количества претендентов. Ранее на площадку смотрели девелоперы из Китая, Франции и арабских стран.

Синхронизировать продажу долей разных собственников здания невозможно, отмечает топ-менеджер CBRE Александр Пятин. Соответственно консолидация актива может занять продолжительное время. Впрочем, подобное структурирование сделки в мировой практике – не редкость, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик.

Экономика
Новости

Кудрин предложил возложить часть ответственности за рост экономики на силовиков

Ведомости
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В романе «Дубровский» Александр Пушкин рассказал историю, которая повторяется до сих пор, начал своё выступление на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) председатель Счетной палаты Алексей Кудрин: богатый помещик Кирила Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского. Подобное происходит и сейчас, поэтому бизнес не доверяет судебной системе, сказал Кудрин, и арест Майкла Калви подтвердил опасения бизнеса – это был шок для экономики.

По словам Кудрина, пока перелома не произойдёт, инвестиции в экономику не пойдут. Поэтому, по его мнению, KPI правоохранительных органов должны быть сформулированы так, чтобы они разделяли ответственность за рост экономики.

В середине февраля суд арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Следствие подозревает их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

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Политика
Новости

Китай пригрозил США эскалацией торгового конфликта в случае продажи вооружения Тайваню

Ведомости
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Пентагон и госдеп неофициально уведомили конгресс США о возможной сделке с Тайванем на поставку вооружений, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки может составить $2 млрд. Источник агентства ссылается на документ, в котором приводится перечень поставок. Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило, что подало соответствующую заявку американским властям.

В контракт предполагается включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger. Также в него могут войти истребители F-16, их включение в контракт еще обсуждается госдепом и Пентагоном, отмечает агентство.

Если сделка будет совершена, это может привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории, пишет Bloomberg. Пекин уже осудил сотрудничество США с тайваньским режимом в военной сфере. «Мы сделали США жесткое представление. Мы требуем от Соединенных Штатов в полной мере осознать чувствительность этого вопроса, а также то, какой вред это может нанести двухстороннему сотрудничеству между нашими странами и поддержанию мира в Тайваньском проливе», – передает агентство слова официального представителя МИД Китая Гэна Шуана.

Последние переговоры между США и Китаем закончились в середине мая. США объявили о повышении с 10 до 25% пошлины на китайский экспорт стоимостью $200 млрд в год. Трамп также поручил начать повышать пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики

Ведомости
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Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме. «Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы “пузыря” потребительского кредитования», – сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% своего ежемесячного дохода. «Это очень тяжелая ситуация», – сказал министр. «Последние 12 месяцев на сегодняшнюю дату у нас прирост портфеля 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченным потребительским кредитом. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», – заявил Орешкин.

С ним не согласилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, ЦБ его пытается охладить. Но темп роста потребкредитования не выше, чем ипотечного. Поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны, отметила она.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни», – заявила Набиуллина. По ее словам, необходимо думать о том, как увеличить темпы роста доходов и решить проблемы рынка труда. «Тогда им не нужно будет для поддержания уровня жизни брать кредиты», – заключила Набиуллина.

Бизнес
Новости

Procter & Gamble рассказала о планах инвестировать $37 млн в России

Ведомости
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Procter & Gamble (P&G) инвестирует в свой бизнес в России 2,4 млрд руб. ($37 млн) в этом году. Об этом рассказал Reuters Сотириос Маринидис, руководитель подразделения компании в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Россия была, есть и всегда будет ключевым рынком. Мы здесь остаемся, и мы продолжим здесь инвестировать», – подчеркнул он. Как отмечает Reuters, угроза ужесточения санкций США против России в 2018 г., которые могли помешать операциям P&G, не воплотилась в жизнь. «В настоящий момент наблюдается то, что я бы назвал относительно стабильной ситуацией», – констатировал Маринидис.

В период с 2016 по 2018 г. P&G инвестировала 9 млрд руб., чтобы расширить и модернизировать два предприятия в России – в Санкт-Петербурге и Новомосковске, рассказал руководитель подразделения. По его словам, предстоящие инвестиции будут направлены на увеличение мощности российского дистрибуторского центра, модернизацию производства Tide и средств для ухода за детьми, а также локализацию в России производства продуктов женского ухода.

Маринидис отметил, что производство четырех из пяти категорий продукции P&G локализованы. Оставшаяся категория – уход за волосами, и она может быть также локализована в будущем, подчеркнул руководитель подразделения, не назвав даты.

Procter & Gamble – производитель стирального порошка Tide и бритв Gillette. С 1991 г. он инвестировал в России $900 млн, пишет Reuters.

Технологии
Новости

«Яндекс» купил билетную систему для организаторов мероприятий

Ведомости
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«Яндекс.Медиасервисы», дочерняя структура «Яндекса», приобрела исключительные права на TicketSteam – билетную систему для организаторов мероприятий. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе «Яндекса».

TicketSteam, как поясняется на ее сайте, обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов по продаже билетов на театральные, концертно-зрелищные и спортивные мероприятия. Она предназначена, в частности, для театров или билетных операторов.

«Яндекс» купил только права на софт, уточнила компания: петербургское ООО «Тикет бэст», которое управляет TicketSteam, в сделку не вошло. Финансовые условия «Яндекс» раскрывать не стал.

«Тикет бэст» принадлежит его гендиректору Павлу Ильичеву и Анастасии Родькиной, свидетельствуют данные Kartoteka.ru. Как рассказала пресс-служба «Яндекса», Ильичев уже перешел на работу в «Яндекс» и занял там должность руководителя проектов в билетном направлении сервиса «Яндекс.Афиша» (ею управляет «Яндекс.Медиасервисы»). Сам он подтвердил и сделку и назначение.

Через TecketSteam за 2018 г. продано более 2,5 млн билетов на сумму свыше 3,5 млрд руб., сообщил «Яндекс». Среди клиентов сервиса, по данным на его сайте, – в частности, радиохолдинг «Русская медиагруппа», радио «Рекорд», ДК имени Ленсовета, Театр имени Акимова, Театр имени Комиссаржевской. «Яндекс.Афиша» агрегировала билеты от разных партнеров, а теперь планирует предлагать организаторам мероприятий систему для самостоятельного управления продажами билетов, пояснил замруководителя «Яндекс.Афиши» Илья Альтшулер.

По словам гендиректора агентства InterMedia Евгения Сафронова, цена TicketSteam могла составить 20–50 млн руб., но, может быть, была и значительно больше. Доля «Яндекс.Афиши» на билетном рынке сейчас может составлять 5–10%, но после сделки, вероятно, увеличится в полтора–два раза, считает он.

Политика
Новости

ФСБ задержала министра лесного комплекса Иркутской области

Ведомости
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Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщается на сайте Следственного комитета.

Поводом для задержания чиновника стало согласование им сплошной санитарной вырубки леса в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь». Следствие полагает, что в заказнике незаконно вырубили около 120 га леса, причинен ущерб на общую сумму около 748 млн руб. Уточняется, что Шеверда был задержан сотрудниками ФСБ по поручению следователей СКР.

В ближайшее время следователи предъявят чиновнику обвинение, в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2018 г. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила сплошные вырубки реликтового леса в заказнике «Туколонь», расположенном на Байкальской природной территории. Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области пыталась оспорить законность вырубок в суде, но в мае 2019 г. Арбитражный суд Иркутской области отказался признавать их незаконными.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал об интересе «Роснефти» к покупке петербургского топливного оператора

Ведомости
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«Роснефть» ведет переговоры о покупке крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга – Петербургской топливной компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке и собеседника, близкого к руководству оператора. По их данным, в ближайшие несколько месяцев «Роснефть» может купить входящие в холдинг ООО «Петербургская топливная компания» (ООО «ПТК»), ООО «ПТК-терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-тайм». В «Роснефти» заявили, что переговоры не комментируют.

В общей сложности оператор управляет 142 АЗС в Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и в Карелии. Собеседник издания уточнил, что ООО «ПТК» арендует АЗС у дочерних компаний холдинга, которые также входят в сделку. ООО «Транс-тайм» владеет бензовозами. Также «Роснефть» может получить и две нефтебазы – в Санкт-Петербурге и Новгородской области. Входящая в холдинг ООО «Петербургская транспортная компания», которая является одним из трех крупнейших частных пассажирских перевозчиков города, может остаться за нынешними владельцами холдинга – супругами Андреем и Ольгой Голубевыми.

По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, сейчас по численности заправок доля независимого оператора на топливном рынке северной столицы составляет около 17%. «Роснефть» с учетом брендов ТНК и BP сейчас контролирует 10% рынка. Если сделка состоится, госкомпания может занять лидирующее положение на рынке, которое до сих пор принадлежало «Лукойлу», – 24%. Общий объем российской розницы «Роснефти» сделка может увеличить почти на 5%.

Одним из стимулов к сделке могло стать сложное положение независимых АЗС на рынке. В 2018 г. цены на бензин вдвое превысили инфляцию. По оценке Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, из-за скачка цен на топливо от независимых АЗС ушло до 40% потребителей, поскольку на заправках нефтяных компаний стоимость топлива была на 1,5–3,5 руб. ниже. Правда, в 2019 г. разница в стоимости сократилась из-за решений правительства по стабилизации цен.

Авто
Новости

Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault

Ведомости
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Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. отозвал свое предложение о слиянии с Renault. «Стало ясно, что в нынешних политических условиях во Франции в настоящее время нет предпосылок для успешной реализации такой комбинации», – приводит Bloomberg сообщение Fiat Chrysler.

Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того, как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя. В результате совет директоров Renault по итогам многочасового заседания так и не смог принять решение об объединении. В заявлении Renault говорится, что компания «не может принять решение из-за просьбы представителей французского государства отложить голосование».

Французское правительство настаивало на том, что сделка должна вписываться в многолетний альянс Renault с Nissan, приводит подробности The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Однако два представителя Nissan в совете директоров Renault воздержались при голосовании по вопросу о слиянии. Это, по словам собеседников, вызвало у французских чиновников сомнения в приверженности Nissan сохранению альянса в случае слияния с Fiat Chrysler.

Fiat Chrysler направил в совет директоров Renault предложение о слиянии 26 мая. По условиям сделки, объединенный бизнес должен был принадлежать в равных долях Fiat Chrysler и акционерам Renault. На момент предложения о слиянии капитализация Fiat Chrysler составляла 19,2 млрд евро, у Renault – 16,6 млрд евро. С этим связано предложение Fiat Chrysler Automobiles до сделки выплатить своим акционерам 2,5 млрд евро в виде дивидендов, отмечалось в сообщении компании.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка «Взаимодействие». Об этом говорится в сообщении ЦБ. По данным Центробанка, новосибирский банк занимал 444-е место в банковской системе России.

Регулятор уточнил, что банк «Взаимодействие» завышал стоимость своих активов, чтобы улучшить финансовые показатели. Отражение реальной стоимости активов по требованию ЦБ привело к снижению капитала новосибирского банка более чем на 40%, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. На балансе «Взаимодействия» банк России обнаружил значительный объем непрофильных низколиквидных активов, главным образом – нежилой недвижимости, в том числе имеющей обременение.

В сообщении ЦБ также указывается, что банк «Взаимодействие» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и регулятора. В течение последнего года Центробанк неоднократно применял к нему взыскания. В итоге регулятор пришел к выводу о том, что банк «Взаимодействие» не может генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

По информации Banki.ru, собственниками «Взаимодействия» является группа физических лиц, в которой ключевым бенефициаром выступает председатель правления банка Кирилл Ситро (40,25%).

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Политика
Новости

Лавров рассказал о предложении госдепа провести в Крыму повторный референдум

Ведомости
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Референдум о принадлежности Крыма, по итогам которого бывший частью Украины полуостров вошел в состав России, отражает волю проголосовавших. Это в частных беседах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признавал руководитель госдепартамента США. «Не открою большого секрета, в апреле 2014 г. мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум»», – пересказал в интервью РБК позицию США Лавров. Российский министр это предложение не поддержал: «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2018 г., когда присоединение к России поддержали более 96% жителей полуострова. Украина не признает легитимность голосования. Ее законодательство возможности такого референдума не предусматривало.

США также не признают результатов крымского референдума, который стал одной из причин введения американских санкций против России. Возврат Крыма Украине в Вашингтоне называют в числе базовых условий их отмены. В 2018 г. госдепартамент выпустил декларацию «Крым – это Украина», в которой обвинил российские власти в пренебрежении международным порядком и неуважении «территориальной целостности суверенных наций». Также внешнеполитическое ведомство США указало на то, что референдум о присоединении Крыма 2014 г. был «незаконным» и «сфабрикованным». «Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск» и о «свободном выборе» говорить в данном случае неуместно, отмечалось в заявлении.

Российские власти отвергают обвинения в подтасовке результатов референдума и не рассматривают возможности возврата Крыма. «Вы что – с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – заявлял президент России Владимир Путин в 2018 г. в ответ на вопрос журналиста Андрея Кондрашова о том, при каких условиях Крым мог бы быть передан Украине.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпании

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».

«Мы как-то прошлись по всем основным интересантам, и, честно говоря, пока видим, что не склеивается. У Минтранса своя программа есть поддержки регионального авиатранспорта», – отметил Костин. По его словам, единственный, кто интересовался проектом, был совладелец S7 Владислав Филев. Однако это было до смерти супруги-партнера Наталии Филевой. «После этого он не выходил больше на нас», – сказал Костин по итогам годового собрания акционеров банка.

Еще одной причиной приостановки проекта президент ВТБ назвал отсутствие российской авиатехники для региональных перевозок. Производители российской техники и правительство активнее поддержали бы проект, если бы была российская техника, но сегодня она практически отсутствует на региональных направлениях, уточнил Костин. «Только обещают, что Ил-114 появится скоро, но на сегодня техники такой практически нет», – добавил Костин.

По его словам, у банков по-прежнему есть «желание такое – от чистого сердца» что-то сделать в этой области. Была проведена аналитическая работа, «наш проект мог на 16% увеличить региональные перевозки», сказал Костин. Он напомнил, что «Аэрофлот» отказался участвовать в проекте еще в самой начальной стадии переговоров. «Сами заниматься перевозками мы не можем. У нас других много задач, поэтому мы эту тему сейчас положили на лед», – пояснил президент ВТБ.

О том, что правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, «Ведомостям» сообщили источники в октябре 2018 г. По их информации, создать авиакомпанию собирались не ранее 2019 г. Планировалось, что ее пассажиропоток составит 6–10 млн человек в год на начальном этапе. Таким образом, новая авиакомпания должна была стать одним из крупнейших российских перевозчиков после «Аэрофлота» и S7 Group.

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