Недвижимость

Новости

«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа

Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госкомпанию. Организатором аукциона выступит «Сбербанк-АСТ», стартовая цена составит 3,5 млрд руб. Вырученные от продажи средства «Ростелеком» может инвестировать в инфрастурктуру, уточнил президент компании Михаил Осеевский.

«Ростелекому» принадлежит 65% помещений в здании. Собственником еще примерно 2000 кв. м является Промсвязьбанк, 18 000 кв. м – Росимущество. Часть площадей в Центральном телеграфе освободилась после переезда Минкомсвязи в «Москва-сити». Премьер Дмитрий Медведев поддержал идею продажи этих площадей, отмечает знакомый с деталями переезда собеседник.

О совместной продаже площадей в Центральном телеграфе стороны не могли договориться уже несколько лет, но сейчас согласие достигнуто, отметили в «Ростелекоме». Госкомпания первой выставит на торги свои площади. Ее собственный офис полностью переедет на Киевское шоссе. Предполагается, что торги завершатся в августе. В «Ростелекоме» ожидают большого количества претендентов. Ранее на площадку смотрели девелоперы из Китая, Франции и арабских стран.

Синхронизировать продажу долей разных собственников здания невозможно, отмечает топ-менеджер CBRE Александр Пятин. Соответственно консолидация актива может занять продолжительное время. Впрочем, подобное структурирование сделки в мировой практике – не редкость, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик.