Банк «Траст» продаст здание Мещанинова подворья рядом с Кремлем

Мещаниново подворье, или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), это памятник культурного и исторического наследия. Общая площадь – 10 688 кв. м. Прежде эта недвижимость принадлежала «Сафмару», группа использовала ее под офис. Вместе с некоторыми другими активами группы объект был в 2017 г. передан Фонду консолидации банковского сектора Центробанка – в счет долгов Бинбанка и Рост-банка. Затем Мещаниново подворье перешло «Трасту», который уже пытался продать здание в прошлом году, но тогда найти покупателей на него не удалось.