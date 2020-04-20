Банк «Траст» продаст здание Мещанинова подворья рядом с Кремлем

Банк «Траст» продаст здание Мещанинова подворья рядом с КремлемПрежде недвижимость принадлежала группе «Сафмар»
Банк «Траст» вновь выставил на продажу здание Мещанинова подворья – здания прямо напротив ГУМа, в Ветошном переулке. Информация об аукционе, который должен пройти в конце мая, появилась на сайте Единой электронной торговой площадки.
Мещаниново подворье, или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), это памятник культурного и исторического наследия. Общая площадь – 10 688 кв. м. Прежде эта недвижимость принадлежала «Сафмару», группа использовала ее под офис. Вместе с некоторыми другими активами группы объект был в 2017 г. передан Фонду консолидации банковского сектора Центробанка – в счет долгов Бинбанка и Рост-банка. Затем Мещаниново подворье перешло «Трасту», который уже пытался продать здание в прошлом году, но тогда найти покупателей на него не удалось.
Кроме Мещанинова подворья в лот также входит парковка площадью почти 12 000 кв. м. Начальная стоимость этих активов – 2,58 млрд руб.
Директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев говорит, что такая цена привлекательна как для инвесторов, так и для конечных пользователей – для размещения собственного офиса. Он напоминает, что здание находится в престижной кремлевской зоне, других бизнес-центров в этом месте не так много.
С Балоевым согласен партнер Colliers International Станислав Бибик. Он говорит, что недвижимость по-прежнему остается одним из немногих привлекательных инструментов для вложения средств, особенно после падения курса рубля по отношению к доллару и евро, поэтому здание Мещанинова подворья будет интересно инвесторам. По словам Бибика, его можно также перестроить в апарт-комплекс, что позволит быстрее окупить затраты на приобретение и реконструкцию.
Балоев возражает: в текущей ситуации найти инвесторов на объект будет крайне сложно, из-за борьбы с коронавирусом у претендентов на него могут возникнуть сложности с получением полного пакета документов и доступом к самим лотам.
«Траст» уже продал несколько бывших активов «Сафмара». Теплые торговые ряды на Ильинке перешли компании «Интеко» (она входит в «Траст») и будут перестроены в элитный жилой комплекс. Дрожжевой завод «Дербеневка» на Дербеневской улице приобрела группа «Пионер». Как она будет использовать объект, пока не известно. Компания AF Holding из Баку стала владельцем площадки на Варшавском шоссе, где «Сафмар» планировала построить развлекательный парк Universal Studios. Ее планы тоже пока не известны, но опрошенные участники рынка говорили, что на участке имеет смысл построить жилой комплекс на 500 000 кв. м.