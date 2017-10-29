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Владельцы Бинбанка передают ЦБ активы более чем на 70 млрд рублей

В довесок к банкам ЦБ получит офисы, стройки, универмаги, склад и одну из крупнейших в Подмосковье овощебаз

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о покупке «Рост банком» компании АО «Курьяновское». Последняя владеет крупным офисно-складским комплексом класса С на 155 000 кв. м в Печатниках, сказано на ее сайте.

Санацией «Рост банка» занимался экс-совладелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» и Бинбанка Микаил Шишханов. Однако в сентябре оздоровлением «Роста» и Бинбанка занялся Фонд консолидации банковского сектора Центробанка. По предварительной оценке ЦБ, банкам необходимо дорезервирование в 250–350 млрд руб. По этой причине владельцы банков – Шишханов и Михаил Гуцериев – передают ЦБ незаложенные по кредитам активы. В 2015 г. их долги достигали $8 млрд, и многие их активы являются залогом по этим кредитам.

По подсчетам «Ведомостей», всего бизнесмены передают ЦБ активы на 68,4 млрд руб. без учета компании «Интеко», стоимость которой сложно оценить – она не раскрывает данные о кредитах и земельных активах.

Склад в Печатниках не самый ликвидный актив «Сафмара», говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Его рыночная стоимость может составлять около 4,5 млрд руб., подсчитал руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев. Впрочем, он считает, что, учитывая то, что склад расположен в Москве, а такие объекты интересны инвесторам, новый собственник довольно быстро найдет покупателя на него. Это может быть любой девелопер, готовый перестроить его под современные стандарты, резюмирует эксперт.

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