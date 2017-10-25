Санируемые ЦБ банки получили убыток в 460 млрд рублей

Самым убыточным стал «ФК Открытие» М. Стулов / Ведомости

Санируемые при участии ЦБ банки потеряли почти 458,3 млрд руб. по итогам III квартала, следует из их отчетности, опубликованной в среду. Самые крупные потери они понесли в сентябре, уже перейдя под контроль Фонда консолидации банковского сектора.

Самым убыточным стал «ФК Открытие» - он потерял 255 млрд руб., следом - «Рост банк» с убытком 84 млрд руб., Бинбанк потерял 34 млрд руб. «Траст» отчетности за август не раскрывал, и сколько он потерял в сентябре, неизвестно. По итогам III квартала его потери составили 57,5 млрд руб. По большей части убытки банков были сформированы отчислениями в резервы, указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Банки явно зарезервировали еще далеко не все проблемы и им предстоит проделать еще большую работу, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

«ФК Открытие» первым отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (регулятор объявил об этом 29 августа - вместе с ним санировли и «Траст»). С тех пор руководители ЦБ и временной администрации старались удержать корпоративные средства клиентов, предлагая им продолжить сотрудничество, но смогли лишь замедлить отток. В сентябре юрлица забрали около 60 млрд руб. со счетов, еще на 35 млрд руб. сократились средства клиентов на брокерском обслуживании. Население в сентябре деньги из «Открытия» не изымало.

У Бинбанка ситуация с оттоками хуже (он терял как средства компаний, так и деньги физлиц), но и о его спасении ЦБ объявил позже - 21 сентября. За месяц компании забрали из банка 59,5 млрд руб., население - 55,1 млрд руб. Эти оттоки Бинбанк заместил деньгами ЦБ - за месяц он занял у регулятора 153,2 млрд руб. и теперь должен ему 186,8 млрд руб. «Открытие» же, оказавшееся заемщиком рекордного 1 трлн руб. у ЦБ, наоборот, деньги регулятору возвращал - он отдал 350,5 млрд руб. избыточной ликвидности.

Бинбанк в сентябре передал средства родственному «Рост банку», также отправившемуся на санацию в Фонд консолидации, указывает Лукашук. В сентябре Бинбанк выдал 111 млрд руб. межбанковских кредитов, говорит он, на похожую сумму - 113 млрд руб. - «Рост банк» увеличил заимствования. Возможно, еще до входа временной администрации Бинбанк пытался управлять своим капиталом и передавал кредиты на баланс «Рост банка», либо же эти операции проводил уже регулятор и тогда, возможно, ЦБ хотел сконцентрировать какие-то кредиты на одном балансе для более удобного управления активами, размышляет Данилов.

Крупнейшие санации банков