Зачем ЦБ дал «Открытию» триллион

Статья опубликована в № 4410 от 19.09.2017 под заголовком: В ЦБ открылся триллион

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«ФК Открытие», который ЦБ забрал в Фонд консолидации, теперь можно назвать кэптивным банком ЦБ: половину средств он привлек у регулятора – 1,1 трлн руб. Я. Чингаев / для Ведомостей

Задолженность «ФК Открытие» (о его санации было объявлено 29 августа) перед Центробанком за август выросла на 728 млрд руб. до 1,07 трлн, следует из отчетности банка. Других привлеченных средств у банка около 1 трлн руб.

В августе отток средств из «Открытия» продолжился. В июне – июле клиенты забрали из «Открытия» 470 млрд руб., в августе средства компаний снизились на 199 млрд руб. до 450 млрд, населения – на 151 млрд руб. до 388 млрд, других банков – на 161,6 млрд руб. до 168 млрд.

ЦБ дал денег «Открытию» с избытком: излишек банк разместил на счете у регулятора (он вырос почти втрое до 158 млрд руб.), сохраняя подушку ликвидности, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Пока больших резервов по кредитному портфелю не создавалось – очевидно, чистка активов банка еще не проводилась.

Из выданных ЦБ 1,1 трлн руб. 682 млрд – это прямое репо под залог ценных бумаг, 385 млрд – кредиты, большая часть которых предоставлена на 91–180 дней, рассказывает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Это и есть новый экстренный механизм предоставления ликвидности, поясняет он.

В результате поддержки регулятора ликвидные активы «ФК Открытие» на 1 сентября покрывают почти 40% оставшихся клиентских средств (исключая обязательства перед ЦБ), подсчитал Беликов. По его словам, несмотря на драматичное ухудшение ликвидности и потерю большой части рыночной ресурсной базы, полного дефицита удалось избежать. Теперь отток должен ослабеть, полагает он.

Убыток банка за август составил 32 млрд руб. Судя по всему, он связан с переоценкой портфеля ценных бумаг – возможно, «Россия 30» (в 2015 г. холдинг скупил 74% выпуска) – примерно на 20 млрд руб., говорит Данилов. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что эти бумаги на балансе «Открытия» учитывались по завышенной цене.

Представитель «Открытия» назвал переоценку одной из причин августовского убытка. Представитель ЦБ на запрос не ответил.