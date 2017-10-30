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Какие универмаги и другие здания ЦБ получит вместе с Бинбанком

Центробанк собирает торговые центры, жилые дома и склады стоимостью минимум 68,4 млрд рублей
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