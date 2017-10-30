Какие универмаги и другие здания ЦБ получит вместе с Бинбанком
Центробанк собирает торговые центры, жилые дома и склады стоимостью минимум 68,4 млрд рублей
Владельцы Бинбанка передают Центробанку активы минимум на 70 млрд руб. В довесок к банкам и пенсионным фондам ЦБ получит офисы, стройки, универмаги (на фото «Добрынинский»), склад и одну из крупнейших в Подмосковье овощебаз. По предварительной оценке ЦБ, Бинбанку и банку «Рост» (его санацией занимался экс-совладелец «Сафмара» и Бинбанка Микаил Шишханов) необходимо дорезервирование в 250–350 млрд руб.
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По этой причине владельцы банков – Шишханов и Михаил Гуцериев – передают ЦБ не заложенные по кредитам активы. В 2015 г. их долги достигали $8 млрд, и многие их активы являются залогом по этим кредитам. «Добрынинский» - часть торгового дома «Ясенево», который владеет еще четырьмя универмагами в Ясеневе (почти 50 000 кв. м, на фото один из них) и другими торговыми площадями в разных районах Москвы
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Универмаг «Белград» в Орехово-Борисове также перейдет под контроль ЦБ
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Универмаг «Молодежный» рядом с метро «Молодежная». Эти активы были куплены «Сафмаром» у Сергея Гордеева в 2015 г. На тот момент они оценивались в $140–160 млн. Примерно столько же они могут стоить и сегодня, считает гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Впрочем, по его словам, продать их единым лотом крайне сложно
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Памятник культурного наследия – Мещаниново подворье, расположенное напротив ГУМа в Ветошном переулке - офисный центр на 10 700 кв. м. Этот объект принадлежит «Рост банку», оздоровлением которого занимается Центробанк. Опрошенные «Ведомостями» консультанты называют этот комплекс наиболее ликвидным активом, который может быть передан ЦБ. Его рыночная стоимость составляет 3,2–4,2 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Станислав Бибик
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По подсчетам «Ведомостей», всего бизнесмены передают ЦБ активы на 68,4 млрд руб. без учета компании «Интеко», которую купила у Елены Батуриной группа «Сафмар» и стоимость которой сложно оценить – она не раскрывает данные о кредитах и земельных активах. На фото ЖК «Лайнер», построенный «Интеко»
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В конце сентября Шишханов рассказывал, что он отдаст ЦБ свои доли в компании «Интеко» и часть «А101 девелопмента», которые специализируются на строительстве жилья в Москве и регионах. На фото ЖК «Садовые кварталы» у метро «Фрунзенская»
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ЦБ может получить также и крупнейшую в Подмосковье плодоовощную базу в Долгопрудном - рынок «Вегетта», который, по подсчетам Бибика из Colliers International, может стоить 3,6–4,5 млрд руб.
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«Курьяновское» - крупный офисно-складской комплекс класса С на 155 000 кв. м в Печатниках. Склад не самый ликвидный актив «Сафмара», говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Его рыночная стоимость может составлять около 4,5 млрд руб., подсчитал руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев. Впрочем, он считает, что, учитывая то, что склад расположен в Москве, а такие объекты интересны инвесторам, новый собственник довольно быстро найдет покупателя на него
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