Какие универмаги и другие здания ЦБ получит вместе с Бинбанком

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По этой причине владельцы банков – Шишханов и Михаил Гуцериев – передают ЦБ не заложенные по кредитам активы. В 2015 г. их долги достигали $8 млрд, и многие их активы являются залогом по этим кредитам. «Добрынинский» - часть торгового дома «Ясенево», который владеет еще четырьмя универмагами в Ясеневе (почти 50 000 кв. м, на фото один из них) и другими торговыми площадями в разных районах Москвы

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