Центральный телеграф реконструирует новая компания

RT&I – акционер инвесткомпании O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве (12 бизнес-центров на 624 000 кв. м). RT&I также владеет некоторыми бывшими активами основателя «Донстроя» Максима Блажко, например бизнес-центром Nordstar Tower на Беговой и торгово-развлекательным центром «Щука» у станции метро «Щукинская». Основной бенефициар RT&I – бизнесмен Павел Ващенко. Участники рынка связывают RT& с «Роснефтью» и ГК «Регион». Сами компании это отрицали.