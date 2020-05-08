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Центральный телеграф реконструирует новая компания

Акционер O1 Properties и экс-руководитель «Будущего» создают девелопера элитного жилья
Антон Филатов
МАксим Стулов / Ведомости

Компания Riverstretch Trading & Investments (RT&I) создает компанию Vos’hod, которая займется строительством элитного жилья, сказано в ее сообщении. Партнером будет бывший гендиректор финансовой группы «Будущее» Марина Руднева. Она подтвердила эту информацию «Ведомостям», добавив, что ее доля в Vos’hod составит 30%, RT&I – 70%.

RT&I – акционер инвесткомпании O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве (12 бизнес-центров на 624 000 кв. м). RT&I также владеет некоторыми бывшими активами основателя «Донстроя» Максима Блажко, например бизнес-центром Nordstar Tower на Беговой и торгово-развлекательным центром «Щука» у станции метро «Щукинская». Основной бенефициар RT&I – бизнесмен Павел Ващенко. Участники рынка связывают RT& с «Роснефтью» и ГК «Регион». Сами компании это отрицали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных