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Владелец «Галереи» на Тверской отказался от продажи активов

Вместо этого «Амероп» наращивает бизнес — она купила офис в центре Москвы
Антон Филатов
Офисно-торговый центр «Галерея», Тверская, 9 /google maps

Компания «Амероп» стала владельцем бизнес-центра на 6800 кв.м на Кадашевской набережной: она выкупила этот объект у химического концерна BASF. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с разными сторонами сделки.  Представители «Амеропа» и BASF эту информацию подтвердили.

«Амероп» создана бывшим директором череповецкого завода-производителя удобрений «Аммофос» Валерием Бабкиным для инвестиций в офисную недвижимость в центре Москвы. До сделки с BASF портфель «Амероп» составлял около 20 000 кв.м. Среди объектов — офисно-торговый центр «Галерея» на Тверской улице, офисы «Орликов» в Орликовом переулке, «Домус» в 1-м Голутвинском переулке, «Георг плаза» в переулке Огородная Слобода и т.д.

«Амероп» несколько лет назад пыталась продать все активы сразу сначала за $250 млн, затем за $200 млн, но найти покупателей ей не удавалось. 

В 2015 г. один из закрытых инвестиционных фондов недвижимости под управлением компании Aktivo Оскара Хартмана планировал купить «Галерею» отдельно. Сумма сделки должна была составить 1,22 млрд руб., однако фонд смог собрать с инвесторов лишь 822 млн руб., сделка сорвалась. 

Валерий Бабкин уходит из центра

Валерий Бабкин, владеющий торговым комплексом «Галерея» на Тверской и четырьмя бизнес-центрами, продает бизнес. Его компания хочет выручить более $200 млн

Сейчас «Амероп» отказалась от идеи продажи активов, сообщил «Ведомостям» сын Валерия Бабкина Денис. А комплекс на Кадашевской набережной, по его словам, компания купила как арендный бизнес. Среди арендаторов бизнес-центра, по данным опрошенных «Ведомостями» консультантов, — компания GV Gold, Российский арбитражный центр, адвокатское бюро «Иванян и партнеры».  

Представители «Амеропа» и BASF не раскрывают условия сделки. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает стоимость офиса на Кадашевской набережной в 1,4-1,7 млрд руб. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что он может стоить дороже — около 2 млрд руб. Он называет бизнес-центр «бриллиантом в портфеле любого инвестора» из-за хорошего расположения, видовых характеристик и качественного управления.

По данным CBRE, в I квартале 2020 г. было продано и сдано в аренду в общей сложности 357 200 кв.м офисных площадей. Это на 48% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших сделок этого года — «Алроса» выкупила у группы «Арети» Игоря Макарова бизнес-центр Tower почти на 30 000 кв.м на Севастопольском проспекте, а «Альфастрахование» — 27 736 кв.м в бизнес-центре «Парк легенд» на бывшей территории завода ЗиЛ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных