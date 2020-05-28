Владелец «Галереи» на Тверской отказался от продажи активов

По данным CBRE, в I квартале 2020 г. было продано и сдано в аренду в общей сложности 357 200 кв.м офисных площадей. Это на 48% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших сделок этого года — «Алроса» выкупила у группы «Арети» Игоря Макарова бизнес-центр Tower почти на 30 000 кв.м на Севастопольском проспекте, а «Альфастрахование» — 27 736 кв.м в бизнес-центре «Парк легенд» на бывшей территории завода ЗиЛ.