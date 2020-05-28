Владелец «Галереи» на Тверской отказался от продажи активов

Владелец «Галереи» на Тверской отказался от продажи активовВместо этого «Амероп» наращивает бизнес — она купила офис в центре Москвы
Компания «Амероп» стала владельцем бизнес-центра на 6800 кв.м на Кадашевской набережной: она выкупила этот объект у химического концерна BASF. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с разными сторонами сделки. Представители «Амеропа» и BASF эту информацию подтвердили.
«Амероп» создана бывшим директором череповецкого завода-производителя удобрений «Аммофос» Валерием Бабкиным для инвестиций в офисную недвижимость в центре Москвы. До сделки с BASF портфель «Амероп» составлял около 20 000 кв.м. Среди объектов — офисно-торговый центр «Галерея» на Тверской улице, офисы «Орликов» в Орликовом переулке, «Домус» в 1-м Голутвинском переулке, «Георг плаза» в переулке Огородная Слобода и т.д.
«Амероп» несколько лет назад пыталась продать все активы сразу сначала за $250 млн, затем за $200 млн, но найти покупателей ей не удавалось.
В 2015 г. один из закрытых инвестиционных фондов недвижимости под управлением компании Aktivo Оскара Хартмана планировал купить «Галерею» отдельно. Сумма сделки должна была составить 1,22 млрд руб., однако фонд смог собрать с инвесторов лишь 822 млн руб., сделка сорвалась.
Сейчас «Амероп» отказалась от идеи продажи активов, сообщил «Ведомостям» сын Валерия Бабкина Денис. А комплекс на Кадашевской набережной, по его словам, компания купила как арендный бизнес. Среди арендаторов бизнес-центра, по данным опрошенных «Ведомостями» консультантов, — компания GV Gold, Российский арбитражный центр, адвокатское бюро «Иванян и партнеры».
Представители «Амеропа» и BASF не раскрывают условия сделки. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает стоимость офиса на Кадашевской набережной в 1,4-1,7 млрд руб. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что он может стоить дороже — около 2 млрд руб. Он называет бизнес-центр «бриллиантом в портфеле любого инвестора» из-за хорошего расположения, видовых характеристик и качественного управления.
По данным CBRE, в I квартале 2020 г. было продано и сдано в аренду в общей сложности 357 200 кв.м офисных площадей. Это на 48% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших сделок этого года — «Алроса» выкупила у группы «Арети» Игоря Макарова бизнес-центр Tower почти на 30 000 кв.м на Севастопольском проспекте, а «Альфастрахование» — 27 736 кв.м в бизнес-центре «Парк легенд» на бывшей территории завода ЗиЛ.