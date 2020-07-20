Фонд Сбербанка купит еще один логистический комплекс в Подмосковье

Сделка между структурой Сбербанка и PNK Group в очередной раз подтверждает интерес инвестиционных фондов к качественным складским проектам, говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Он отмечает, что у «PNK парк Вешки» удачное расположение около МКАД и надежный арендатор. Перфильев также называет эту инвестицию удачной: количество участков под строительство городских складов вблизи МКАД сокращается, а потребность в таких проектах растет. Все это приведет в среднесрочной перспективе к росту арендных ставок и, как следствие, к увеличению стоимости недвижимости самих логистических парков, резюмирует он. Новиков также ожидает, что инвесторы будут больше вкладывать в складские объекты. Это, по его словам, связано с тем, что именно они показали свою стабильность во время текущего кризиса: спрос на склады не только не снизился, но и остается на довольно высоком уровне.