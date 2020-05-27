Арендаторы против арендодателей

Ограничительные меры и запреты на работу торговых и торгово-развлекательных центров поставили абсолютное большинство арендаторов на грань нарушения договора аренды. Без оборотных средств обеспечить выплаты в установленные сроки многие просто не смогли. Но оказалось, что они не могут даже закрыть бизнес, не попав под значительные штрафы, – из-за условий аренды. Какие-то торговые центры оказались готовы к компромиссу, какие-то, ссылаясь на текст договора, – категорически отказались. Перед арендаторами замаячила угроза судов, разорительных санкций и банкротств.