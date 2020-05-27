Арендаторы против арендодателей

Арендаторы против арендодателейГосударство должно полноценно участвовать в разрешении кризиса в торговле
Когда из-за пандемии прекратили работу торговые центры, люди, незнакомые с ситуацией в торговле, неожиданно узнали, что арендатор не может закрыть бизнес в торговом центре как минимум без огромных выплат. Предлагаю разобраться в одном из ключевых вопросов торговли, волнующих и малый ритейл, и собственников крупных площадей.
Ограничительные меры и запреты на работу торговых и торгово-развлекательных центров поставили абсолютное большинство арендаторов на грань нарушения договора аренды. Без оборотных средств обеспечить выплаты в установленные сроки многие просто не смогли. Но оказалось, что они не могут даже закрыть бизнес, не попав под значительные штрафы, – из-за условий аренды. Какие-то торговые центры оказались готовы к компромиссу, какие-то, ссылаясь на текст договора, – категорически отказались. Перед арендаторами замаячила угроза судов, разорительных санкций и банкротств.
Крупные и средние арендаторы объединились в сообщество и обратились в Минэкономразвития. В министерстве вошли в ситуацию, и в удивительно короткие сроки вопрос арендных отношений был внесен в проект закона, содержавшего меры по преодолению последствий эпидемии. В той редакции арендатор, потерявший более 50% ежемесячных доходов, получал право в одностороннем порядке расторгать договор аренды без каких-либо штрафов. Законопроект принят Думой в первом чтении 11 мая.