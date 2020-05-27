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Арендаторы против арендодателей

Государство должно полноценно участвовать в разрешении кризиса в торговле
Владлен Максимов , президент Ассоциации малоформатной торговли
РИА Новости

Когда из-за пандемии прекратили работу торговые центры, люди, незнакомые с ситуацией в торговле, неожиданно узнали, что арендатор не может закрыть бизнес в торговом центре как минимум без огромных выплат. Предлагаю разобраться в одном из ключевых вопросов торговли, волнующих и малый ритейл, и собственников крупных площадей.

Ограничительные меры и запреты на работу торговых и торгово-развлекательных центров поставили абсолютное большинство арендаторов на грань нарушения договора аренды. Без оборотных средств обеспечить выплаты в установленные сроки многие просто не смогли. Но оказалось, что они не могут даже закрыть бизнес, не попав под значительные штрафы, – из-за условий аренды. Какие-то торговые центры оказались готовы к компромиссу, какие-то, ссылаясь на текст договора, – категорически отказались. Перед арендаторами замаячила угроза судов, разорительных санкций и банкротств.

Крупные и средние арендаторы объединились в сообщество и обратились в Минэкономразвития. В министерстве вошли в ситуацию, и в удивительно короткие сроки вопрос арендных отношений был внесен в проект закона, содержавшего меры по преодолению последствий эпидемии. В той редакции арендатор, потерявший более 50% ежемесячных доходов, получал право в одностороннем порядке расторгать договор аренды без каких-либо штрафов. Законопроект принят Думой в первом чтении 11 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных