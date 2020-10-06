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Группа ФСК построит крупный квартал в Люберцах

Инвестиции в него оцениваются в 22 млрд руб.
Антон Филатов Юлия Акиньшина
За МКАД развернулось крупное строительство /Евгений Разумный / Ведомости

Группа ФСК возведет в подмосковных Люберцах крупный жилой комплекс «Первый Лермонтовский», рассказали «Ведомостями» два риэлтора, работавших с компанией. Они напоминают, что участок почти на 18 га девелопер приобрел еще два года назад, но планы по его застройке он не раскрывал. Представитель ФСК уточняет, что общая площадь проекта составит 405 616 кв. м, комплекс будет состоять из пяти корпусов на 4800 квартир. Инвестиции в «Первый Лермонтовский» он оценивает в 22 млрд руб. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 г.

ФСК специализируется на строительстве жилья в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Калужской области. Портфель компании составляет 9,4 млн кв. м, сказано на ее сайте. Среди проектов – жилые комплексы «Рихард» на ул. Зорге, «Архитектор» на ул. Академика Волгина, «Настроение» в Ростокине, апарт-комплекс «Движение.Тушино» на территории бывшего Тушинского аэродрома и т. д. Владелец группы – Владимир Воронин, сын экс-чиновника стройкомплекса Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных