Группа ФСК построит крупный квартал в Люберцах

Группа ФСК построит крупный квартал в ЛюберцахИнвестиции в него оцениваются в 22 млрд руб.
Группа ФСК возведет в подмосковных Люберцах крупный жилой комплекс «Первый Лермонтовский», рассказали «Ведомостями» два риэлтора, работавших с компанией. Они напоминают, что участок почти на 18 га девелопер приобрел еще два года назад, но планы по его застройке он не раскрывал. Представитель ФСК уточняет, что общая площадь проекта составит 405 616 кв. м, комплекс будет состоять из пяти корпусов на 4800 квартир. Инвестиции в «Первый Лермонтовский» он оценивает в 22 млрд руб. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 г.
ФСК специализируется на строительстве жилья в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Калужской области. Портфель компании составляет 9,4 млн кв. м, сказано на ее сайте. Среди проектов – жилые комплексы «Рихард» на ул. Зорге, «Архитектор» на ул. Академика Волгина, «Настроение» в Ростокине, апарт-комплекс «Движение.Тушино» на территории бывшего Тушинского аэродрома и т. д. Владелец группы – Владимир Воронин, сын экс-чиновника стройкомплекса Москвы.