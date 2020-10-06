Группа ФСК построит крупный квартал в Люберцах

Группа ФСК возведет в подмосковных Люберцах крупный жилой комплекс «Первый Лермонтовский», рассказали «Ведомостями» два риэлтора, работавших с компанией. Они напоминают, что участок почти на 18 га девелопер приобрел еще два года назад, но планы по его застройке он не раскрывал. Представитель ФСК уточняет, что общая площадь проекта составит 405 616 кв. м, комплекс будет состоять из пяти корпусов на 4800 квартир. Инвестиции в «Первый Лермонтовский» он оценивает в 22 млрд руб. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 г.