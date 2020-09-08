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На месте завода в Тушине появится жилой квартал на 500 000 кв. м

Большую часть этого проекта построит группа ФСК
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

На территории Тушинского завода железобетонных конструкций (ЖБК) в Строительном проезде в Москве будет построен крупный микрорайон. Этот проект, как следует из информации на сайте «Активный гражданин», выставлен на общественное обсуждение. Из представленных там документов следует, что сейчас предприятие занимает 9,4 га.

На них планируется возвести в общей сложности более 450 000 кв. м недвижимости, из которых 352 000 кв. м – коммерческий жилой комплекс. Чуть менее 2 га будет передано под программу реновации, под эти цели построят 82 000 кв. м. Остальное составят объекты инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных