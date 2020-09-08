На месте завода в Тушине появится жилой квартал на 500 000 кв. м

На месте завода в Тушине появится жилой квартал на 500 000 кв. мБольшую часть этого проекта построит группа ФСК
На территории Тушинского завода железобетонных конструкций (ЖБК) в Строительном проезде в Москве будет построен крупный микрорайон. Этот проект, как следует из информации на сайте «Активный гражданин», выставлен на общественное обсуждение. Из представленных там документов следует, что сейчас предприятие занимает 9,4 га.
На них планируется возвести в общей сложности более 450 000 кв. м недвижимости, из которых 352 000 кв. м – коммерческий жилой комплекс. Чуть менее 2 га будет передано под программу реновации, под эти цели построят 82 000 кв. м. Остальное составят объекты инфраструктуры.
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