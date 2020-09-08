На месте завода в Тушине появится жилой квартал на 500 000 кв. м

На них планируется возвести в общей сложности более 450 000 кв. м недвижимости, из которых 352 000 кв. м – коммерческий жилой комплекс. Чуть менее 2 га будет передано под программу реновации, под эти цели построят 82 000 кв. м. Остальное составят объекты инфраструктуры.