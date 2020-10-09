В Москве зафиксирован антирекорд на рынке офисной недвижимости

По словам директора департамента офисной недвижимости Colliers International Натальи Боннели, наименьший результат на офисном рынке был зафиксирован в 2014 г. (тогда, к примеру, во II квартале поглощение составило 220 000 кв. м). А III квартал этого года, по ее словам, – худший период для бизнес-центров за последние 3–4 года. Конкретные цифры она не раскрыла. Девелоперы увеличили темпы строительства офисов после снятия ограничений, однако к росту количества сделок с офисами это не привело, сказано в отчете Cushman & Wakefield. По ее данным, за три последних месяца 2020 г. было арендовано или сдано в аренду на 37% площадей меньше (390 000 кв. м), чем годом ранее. Снижение же по сравнению со II кварталом составило 27%.