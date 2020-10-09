Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость

В Москве зафиксирован антирекорд на рынке офисной недвижимости

Сдано и продано всего 149 000 кв. м площадей
Юлия Акиньшина Антон Филатов
Неопределенность, которая сейчас наблюдается на рынке, сохранится минимум до конца года, полагает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank /Максим Стулов / Ведомости

Всего за девять месяцев 2020 г. в Москве было продано или сдано в аренду 622 000 кв. м офисов, следует из отчета консалтинговой компании JLL. При этом в III квартале были заключены сделки всего на 149 000 кв. м. Это в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2006 г., отмечает член совета директоров JLL Алексей Кучвальский. Снижение количества сделок на офисном рынке подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты.

По словам директора департамента офисной недвижимости Colliers International Натальи Боннели, наименьший результат на офисном рынке был зафиксирован в 2014 г. (тогда, к примеру, во II квартале поглощение составило 220 000 кв. м). А III квартал этого года, по ее словам, – худший период для бизнес-центров за последние 3–4 года. Конкретные цифры она не раскрыла. Девелоперы увеличили темпы строительства офисов после снятия ограничений, однако к росту количества сделок с офисами это не привело, сказано в отчете Cushman & Wakefield. По ее данным, за три последних месяца 2020 г. было арендовано или сдано в аренду на 37% площадей меньше (390 000 кв. м), чем годом ранее. Снижение же по сравнению со II кварталом составило 27%.

Небольшое количество сделок за последние три месяца управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов объясняет последствием пандемии коронавируса. После снятия ограничений многие компании, по его словам, вернулись к переговорам по аренде и покупке площадей, однако, так как этот процесс занимает большое количество времени, закрыть сделки за последние три месяца они просто не успели. Богданов уверяет, что активность на рынке сейчас довольно высокая. Падение спроса на офисы – общемировой тренд, уверяет директор департамента рынков недвижимости Accent Capital Дмитрий Хлебников.

Он также связывает это с «прошедшими и, возможно, будущими локдаунами в этом сегменте в связи с пандемией коронавируса».

Ранее по теме: Аналитики зафиксировали увеличение спроса на загородную недвижимость

А вот коммерческий директор AFI Development Максим Каварьянц существенного снижения спроса на офисы не заметил. В бизнес-центрах класса В (H2O, AFI на Павелецкой и Riverside) ситуация, по его словам, была стабильной: компания смогла за этот период сдать в аренду три офисных блока. Немного по-другому складывается ситуация в бизнес-центрах класса А: их арендаторами, как правило, выступают крупные корпорации, которые дольше принимают решения о переезде, объясняет Каварьянц. Тем не менее, по его словам, спрос на такие объекты сейчас на рынке есть. C ним согласен и директор по офисной недвижимости PPF Real Estate Russia Никола Обайдин, который признает, что сегмент офисной недвижимости под влиянием эпидемиологической обстановки и ограничительных мер сократился, но добавляет, что «сейчас появились положительные тенденции».

«Многие компании ждут разрешения ситуации с пандемией коронавируса, чтобы вернуться к своим планам по расширению, консолидации офисов или улучшению качества арендуемых площадей», – говорит он. А директор по аренде Millhouse Елена Малиновская и вовсе отмечает, что за последние три месяца было закрыто больше сделок, чем во II квартале, ведь сразу после снятия ограничений столичный рынок начал отыгрывать тот провал, который образовался из-за карантина. Компания, по ее словам, даже приступила к строительству делового квартала «Сколково парк», который, как она считает, будет востребован из-за небольшого количества качественных проектов в Москве, а также наличия там более просторных помещений, где легче соблюдать новые нормы социальной дистанции.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что, несмотря на снижение рынка офисной недвижимости, растет количество сделок с коворкингами. По данным JLL, в III квартале 2020 г. было арендовано 18 000 кв. м, это в 2 раза больше, чем годом ранее. Среди таких сделок – аренда «Сбером» гибкого офиса Manufaqtury (4700 кв. м) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе. Кроме того, ФСК сняла 3200 кв. м у оператора Space 1 на ул. Арбат. Спрос на гибкие офисы увеличился на 30% по сравнению с докризисным периодом, указывает директор по продажам Space 1 Мария Кабанова. Если в начале года у компании, по ее словам, было в среднем по два показа в день, то летом и в начале осени – по 4–5 просмотров.

Неопределенность, которая сейчас наблюдается на рынке, сохранится минимум до конца года, полагает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. Но, по словам руководителя группы консалтинга в сфере недвижимости PwC в России Анны Данченок, это не нанесет значительного урона сегменту, поскольку в Москве есть существенный дефицит качественных площадей.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных