В Москве зафиксирован антирекорд на рынке офисной недвижимости

В Москве зафиксирован антирекорд на рынке офисной недвижимостиСдано и продано всего 149 000 кв. м площадей
Всего за девять месяцев 2020 г. в Москве было продано или сдано в аренду 622 000 кв. м офисов, следует из отчета консалтинговой компании JLL. При этом в III квартале были заключены сделки всего на 149 000 кв. м. Это в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2006 г., отмечает член совета директоров JLL Алексей Кучвальский. Снижение количества сделок на офисном рынке подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты.
По словам директора департамента офисной недвижимости Colliers International Натальи Боннели, наименьший результат на офисном рынке был зафиксирован в 2014 г. (тогда, к примеру, во II квартале поглощение составило 220 000 кв. м). А III квартал этого года, по ее словам, – худший период для бизнес-центров за последние 3–4 года. Конкретные цифры она не раскрыла. Девелоперы увеличили темпы строительства офисов после снятия ограничений, однако к росту количества сделок с офисами это не привело, сказано в отчете Cushman & Wakefield. По ее данным, за три последних месяца 2020 г. было арендовано или сдано в аренду на 37% площадей меньше (390 000 кв. м), чем годом ранее. Снижение же по сравнению со II кварталом составило 27%.
Небольшое количество сделок за последние три месяца управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов объясняет последствием пандемии коронавируса. После снятия ограничений многие компании, по его словам, вернулись к переговорам по аренде и покупке площадей, однако, так как этот процесс занимает большое количество времени, закрыть сделки за последние три месяца они просто не успели. Богданов уверяет, что активность на рынке сейчас довольно высокая. Падение спроса на офисы – общемировой тренд, уверяет директор департамента рынков недвижимости Accent Capital Дмитрий Хлебников.
Он также связывает это с «прошедшими и, возможно, будущими локдаунами в этом сегменте в связи с пандемией коронавируса».
А вот коммерческий директор AFI Development Максим Каварьянц существенного снижения спроса на офисы не заметил. В бизнес-центрах класса В (H2O, AFI на Павелецкой и Riverside) ситуация, по его словам, была стабильной: компания смогла за этот период сдать в аренду три офисных блока. Немного по-другому складывается ситуация в бизнес-центрах класса А: их арендаторами, как правило, выступают крупные корпорации, которые дольше принимают решения о переезде, объясняет Каварьянц. Тем не менее, по его словам, спрос на такие объекты сейчас на рынке есть. C ним согласен и директор по офисной недвижимости PPF Real Estate Russia Никола Обайдин, который признает, что сегмент офисной недвижимости под влиянием эпидемиологической обстановки и ограничительных мер сократился, но добавляет, что «сейчас появились положительные тенденции».
«Многие компании ждут разрешения ситуации с пандемией коронавируса, чтобы вернуться к своим планам по расширению, консолидации офисов или улучшению качества арендуемых площадей», – говорит он. А директор по аренде Millhouse Елена Малиновская и вовсе отмечает, что за последние три месяца было закрыто больше сделок, чем во II квартале, ведь сразу после снятия ограничений столичный рынок начал отыгрывать тот провал, который образовался из-за карантина. Компания, по ее словам, даже приступила к строительству делового квартала «Сколково парк», который, как она считает, будет востребован из-за небольшого количества качественных проектов в Москве, а также наличия там более просторных помещений, где легче соблюдать новые нормы социальной дистанции.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что, несмотря на снижение рынка офисной недвижимости, растет количество сделок с коворкингами. По данным JLL, в III квартале 2020 г. было арендовано 18 000 кв. м, это в 2 раза больше, чем годом ранее. Среди таких сделок – аренда «Сбером» гибкого офиса Manufaqtury (4700 кв. м) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе. Кроме того, ФСК сняла 3200 кв. м у оператора Space 1 на ул. Арбат. Спрос на гибкие офисы увеличился на 30% по сравнению с докризисным периодом, указывает директор по продажам Space 1 Мария Кабанова. Если в начале года у компании, по ее словам, было в среднем по два показа в день, то летом и в начале осени – по 4–5 просмотров.
Неопределенность, которая сейчас наблюдается на рынке, сохранится минимум до конца года, полагает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. Но, по словам руководителя группы консалтинга в сфере недвижимости PwC в России Анны Данченок, это не нанесет значительного урона сегменту, поскольку в Москве есть существенный дефицит качественных площадей.