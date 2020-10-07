Аналитики зафиксировали увеличение спроса на загородную недвижимость
Число интернет-запросов жителей России, связанных с приобретением недвижимости за городом, в январе-сентябре этого года выросло в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
«Россияне в 1,5 раза чаще стали интересоваться приобретением участков в СНТ, деревнях, поселках и на море по сравнению с прошлым годом. При этом они рассматривают не только самостоятельное строительство загородных коттеджей, а ищут готовые дома под ключ, быстровозводимые и каркасные дома, конструктивные особенности которых принято считать менее затратными по сроку возведения», — сообщили аналитики.
Такая тенденция объясняется рядом причин. Например, сейчас в России снизились ставки по банковским вкладам. Кроме того, со следующего года вклады на сумму более 1 млн руб. будут облагаться налогом. В связи с этим граждане стали рассматривать покупку недвижимости как долгосрочную инвестицию, считает генеральный директор Price.ru Елена Суховей.
Также интерес к приобретению загородной недвижимости стимулировали необходимость самоизолироваться в связи с пандемией коронавируса и работать в удаленном режиме, рассказали аналитики. Наибольший интерес у жителей страны, по данным исследования, вызвали участки в Санкт-Петербурге: рост числа запросов составил 179% год к году. В топ-5 оказались также Воронеж (+167%), Московская область (+160%), Тюмень (+156%) и Екатеринбург (+144%).
Еще одной причиной популярности загородной недвижимости, по мнению аналитиков, стала программа сельской ипотеки, ставка по которой не превышает 3% годовых. Программа была запущена в России в этом году.