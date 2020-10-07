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Аналитики зафиксировали увеличение спроса на загородную недвижимость

Ведомости

Число интернет-запросов жителей России, связанных с приобретением недвижимости за городом, в январе-сентябре этого года выросло в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

«Россияне в 1,5 раза чаще стали интересоваться приобретением участков в СНТ, деревнях, поселках и на море по сравнению с прошлым годом. При этом они рассматривают не только самостоятельное строительство загородных коттеджей, а ищут готовые дома под ключ, быстровозводимые и каркасные дома, конструктивные особенности которых принято считать менее затратными по сроку возведения», — сообщили аналитики.

Такая тенденция объясняется рядом причин. Например, сейчас в России снизились ставки по банковским вкладам. Кроме того, со следующего года вклады на сумму более 1 млн руб. будут облагаться налогом. В связи с этим граждане стали рассматривать покупку недвижимости как долгосрочную инвестицию, считает генеральный директор Price.ru Елена Суховей.

Также интерес к приобретению загородной недвижимости стимулировали необходимость самоизолироваться в связи с пандемией коронавируса и работать в удаленном режиме, рассказали аналитики. Наибольший интерес у жителей страны, по данным исследования, вызвали участки в Санкт-Петербурге: рост числа запросов составил 179% год к году. В топ-5 оказались также Воронеж (+167%), Московская область (+160%), Тюмень (+156%) и Екатеринбург (+144%).

Еще одной причиной популярности загородной недвижимости, по мнению аналитиков, стала программа сельской ипотеки, ставка по которой не превышает 3% годовых. Программа была запущена в России в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных