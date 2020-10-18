«Самолет» может построить жилой комплекс на Поклонной горе

«Самолет» ведет переговоры о застройке участка на ул. Братьев Фонченко, вл. 19, рассказали два консультанта, знающие это от самого девелопера. Судя по карте, ранее там находилась овощная база и резервная база МЧС. Представитель Москомстройинвеста подтвердил «Ведомостям», что 1 октября этого года градостроительно-земельная комиссия одобрила разработку проекта планировки участка площадью 10,59 га по этому адресу за счет группы «Самолет». Там, по его словам, планируется возвести общественно-жилой комплекс с объектами социальной и транспортной инфраструктуры. В презентации проекта сказано, что непосредственно под застройку попадает территория площадью 7,3 га. На ней, по словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, можно разместить комплекс на 190 000–220 000 кв. м. Общая площадь квартир в нем составит 126 300 кв. м, следует из презентации.