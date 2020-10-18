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«Самолет» может построить жилой комплекс на Поклонной горе

Это будет второй проект девелопера в пределах МКАД
Антон Филатов Юлия Акиньшина
Потенциальная выручка от продажи квартир на Поклонной горе может составить 40–50 млрд руб. /Максим Стулов / Ведомости

Группа «Самолет» планирует построить жилой комплекс в районе Поклонной горы. Это следует из информации, которую разместил сам девелопер у себя на сайте. Других подробностей там нет, а после запроса «Ведомостей» все данные об этой площадке были удалены. Представитель группы от комментариев отказался.

«Самолет» ведет переговоры о застройке участка на ул. Братьев Фонченко, вл. 19, рассказали два консультанта, знающие это от самого девелопера. Судя по карте, ранее там находилась овощная база и резервная база МЧС. Представитель Москомстройинвеста подтвердил «Ведомостям», что 1 октября этого года градостроительно-земельная комиссия одобрила разработку проекта планировки участка площадью 10,59 га по этому адресу за счет группы «Самолет». Там, по его словам, планируется возвести общественно-жилой комплекс с объектами социальной и транспортной инфраструктуры. В презентации проекта сказано, что непосредственно под застройку попадает территория площадью 7,3 га. На ней, по словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, можно разместить комплекс на 190 000–220 000 кв. м. Общая площадь квартир в нем составит 126 300 кв. м, следует из презентации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных