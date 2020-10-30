Кредиторы Urban Group продали один из активов девелопера

Председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова считает, что новый проект рядом с Красногорском будет востребован. Привлечь покупателей, по ее словам, может как расположение комплекса (престижное Новорижское шоссе, возможность обустройства набережной и проч.), так и перспектива строительства станции метро в расположенном неподалеку многофункциональном объекте «Рублево-Архангельское». Кроме того, по ее словам, у проекта могут быть и очень привлекательные для покупателей цены, начинающиеся от 2,9–3,3 млн руб. за квартиру. С ней согласен и коммерческий директор компании Est-a-Tet Владимир Моребис, который говорит, что стоимость квадратного метра в таком месте на старте будет на уровне 90 000–105 000 руб. Впрочем, Доброхотова отмечает, что у нового комплекса в этом месте уже есть конкуренты: рядом строятся четыре объекта комфорт-класса («Ильинские луга», «Новая Рига», «Усово парк» и «Ильинка 9»).