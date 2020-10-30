Кредиторы Urban Group продали один из активов девелопера«Гранель» выкупит 44 га рядом с Красногорском под строительство жилья
ООО «Специализированный застройщик «Гранель город» стало победителем торгов по продаже имущества фирмы «Хайгейт», следует из информации, опубликованной на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Последняя – «дочка» девелоперской компании Urban Group, которая несколько лет назад была одним из крупнейших застройщиков жилья в Московской области. Ее портфель проектов превышал 2 млн кв. м.
В 2017–2018 гг. Urban Group столкнулась с финансовыми трудностями, а входящие в нее компании были признаны банкротами. Достройку ее проектов взял на себя Фонд защиты прав участников долевого строительства. Речь идет о 63 многоквартирных жилых домах в шести комплексах, говорил в начале года представитель фонда. Он уточнял, что совокупно у этих проектов более 17 000 пострадавших дольщиков. Для достройки всех жилых комплексов Urban Group необходимо почти 68 млрд руб., говорилось в отчете EY.
«Хайгейт», как следует из лотовой документации, владеет 24 участками на 43,9 га в селе Николо-Урюпино в Красногорском районе Подмосковья. В 2016 г. Urban Group приобрела там почти 70 га под строительство жилого квартала «Лесобережный» на 650 000 кв. м.
Специализированный застройщик «Гранель город», по данным «СПАРК-Интерфакса», входит в группу «Гранель». Это один из крупнейших застройщиков жилья в Москве и Подмосковье. Общий портфель девелопера сейчас составляет 4,5 млн кв. м жилья и 350 000 кв. м коммерческой недвижимости, сказано на его сайте. Среди проектов группы комплексы «Императорские Мытищи», «Москвичка» в Коммунарке, «Тринити» на Дмитровском шоссе, Profit на Газгольдерной улице и т. д. Владелец компании – Ильшат Нигматуллин. Представитель группы от комментариев отказался.
Что осталось у Urban Group
Перед своим банкротством Urban Group строила жилые комплексы «Митино О2» на Пятницком шоссе, «Солнечная система» в Химках, «Лайково» в Одинцовском районе. Сейчас арбитражный управляющий девелопера Светлана Аглинишкене пытается продать часть последнего проекта – 30,5 га в «Лайково». Изначально за эти участки она собиралась выручить 1,43 млрд руб., но желающих купить их по такой цене не нашлось. Новые торги пока не объявлены.
Арбитражный управляющий «Хайгейта» Светлана Аглинишкене изначально продавала участки в Николо-Урюпине за 1,3 млрд руб., затем она снизила цену до 1,18 млрд руб. Структура группы «Гранель», как следует из лотовой документации, заплатит за них 864,9 млн руб.
На 44 га можно построить порядка 250 000 кв. м жилья, говорит партнер Colliers International Владимир Сергунин. Инвестиции в строительство нового жилого комплекса он оценивает в 12–15 млрд руб., а выручку от продажи квартир в нем – в 25–27 млрд руб. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая считает, что проект будет больше: 365 000 кв. м, из которых 270 000–280 000 кв. м – жилье. Инвестиции в него, по ее мнению, составят 20–23 млрд руб., а выручка – 30 млрд руб. Срок реализации проекта Литинецкая оценивает в 8–10 лет.
Председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова считает, что новый проект рядом с Красногорском будет востребован. Привлечь покупателей, по ее словам, может как расположение комплекса (престижное Новорижское шоссе, возможность обустройства набережной и проч.), так и перспектива строительства станции метро в расположенном неподалеку многофункциональном объекте «Рублево-Архангельское». Кроме того, по ее словам, у проекта могут быть и очень привлекательные для покупателей цены, начинающиеся от 2,9–3,3 млн руб. за квартиру. С ней согласен и коммерческий директор компании Est-a-Tet Владимир Моребис, который говорит, что стоимость квадратного метра в таком месте на старте будет на уровне 90 000–105 000 руб. Впрочем, Доброхотова отмечает, что у нового комплекса в этом месте уже есть конкуренты: рядом строятся четыре объекта комфорт-класса («Ильинские луга», «Новая Рига», «Усово парк» и «Ильинка 9»).
К минусам площадки Литинецкая относит плохую транспортную инфраструктуру. «Выехать с территории жилого комплекса можно будет только на личном транспорте или автобусе, а станция Московского центрального диаметра «Аникеевка» находится в 30 минутах пешком от него.