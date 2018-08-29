На достройку домов за Urban Group потребуется больше 55 млрд рублей

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Для завершения всех строек Urban Group необходимо 67,64 млрд руб., подсчитали привлеченные аудиторы Евгений Разумный / Ведомости

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства завершил аудит финансового-хозяйственной деятельности Urban Group, следует из опубликованного на его сайте отчета. Документ был подготовлен по поручению правительства. Как следует из аудита, застройщики, входящие в группу Urban, не завершили строительство 68 многоквартирных домов в составе шести жилых комплексов (общей площадью 812 610 кв. м). Из 68 домов четыре планируется достроить в этом году, по 28 домам строительство практически не начато, уточняет близкий к фонду человек.

Для завершения всех строек необходимо 67,64 млрд руб., подсчитали привлеченные фондом аудиторы EY, «Эсарджи-консалтинга» и «НЭО центра». Под их строительство Urban привлек 51,94 млрд руб. по 21 004 договорам долевого участия; из них 50,23 млрд руб. - строительство квартир (14 649 договоров). Больше всего денег потребуется на достройку жилого комплекса «Лайково» - около 20 млрд руб. (из них 5,5 млрд руб. будет профинансировано за счет продажи 1847 свободных квартир и нежилых помещений; готовность ЖК оценивается в 11%). Всего на 4% построены дома в жилом комплексе «Лесобережный», на его достройку понадобится 13,3 млрд руб. (из них 2,3 млрд руб. – от продажи 684 свободных квартир и нежилых помещений).

Примерно 11,9 млрд руб. можно выручить от продажи нереализованных квартир - всего их 3557 (173 734 кв. м), машино-мест и нежилых помещений. Таким образом, дефицит составляет 55,7 млрд руб.

Что случилось с Urban Group

Urban Group – один из крупнейших застройщиков в Московской области. Его портфель проектов составлял 2 млн кв. м. В отчете фонда указано, что основатели компании – Александр Долгин, Андрей Пучков и Максим Атаянц. Атаянц не был соучредителем компании, указывает близкий к топ-менеджерам источник. По его словам, его мастерская лишь занималась проектированием проектов Urban Group. «Это ложь, данная информация не соответствует действительности, я никогда не был аффилирован с Urban Group. Компания была лишь одним из моих важнейших клиентов», - сказал «Ведомостям» сам Атаянц.