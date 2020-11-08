«Русич» отказался от строительства крупнейшего склада в России

«БТА банк» обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Парк Русич-Домодедово» (структура концерна «Русич»). Как следует из материалов дела, истец требует взыскать с компании 384,4 млн руб., а также обратить взыскание на семь земельных участков общей площадью 450 га в Домодедове. «Русич» приобрел эти земли у «БТА банка» и, как рассказывал в ноябре прошлого года основатель и председатель правления концерна Александр Ванчура, планировал построить на них индустриальный парк на 1,5 млн кв. м. Участники рынка тогда уточняли, что этот комплекс должен был стать крупнейшим складским объектом в России. Впрочем, его строительство так и не началось.