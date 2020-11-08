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«Русич» отказался от строительства крупнейшего склада в России

Земля в Домодедове может достаться PNK Group
Антон Филатов Юлия Акиньшина
Максим Стулов / Ведомости

«БТА банк» обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Парк Русич-Домодедово» (структура концерна «Русич»). Как следует из материалов дела, истец требует взыскать с компании 384,4 млн руб., а также обратить взыскание на семь земельных участков общей площадью 450 га в Домодедове. «Русич» приобрел эти земли у «БТА банка» и, как рассказывал в ноябре прошлого года основатель и председатель правления концерна Александр Ванчура, планировал построить на них индустриальный парк на 1,5 млн кв. м. Участники рынка тогда уточняли, что этот комплекс должен был стать крупнейшим складским объектом в России. Впрочем, его строительство так и не началось.

«БТА банк» обратился в суд, так как ответчик нарушил график платежей по сделке по покупке земельных участков, говорит представитель акционера банка Кенеса Ракишева. Это, в свою очередь, связано с тем, что «Русич» принял решение отказаться от проекта в Домодедове в заявленных ранее параметрах, утверждают три консультанта, работавших с концерном и «БТА банком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных