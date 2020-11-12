AFI Development Льва Леваева выходит на рынок коливингов

AFI Development планирует построить рядом со своим проектом – жилым комплексом Silver в проезде Серебрякова в Свиблове – небоскреб-коливинг: площадь 182-метрой башни составит 67 903 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, инвестиции в этот проект составят 7,5 млрд руб. Он утверждает, что это будет первый жилой проект в этом формате в России. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова это подтверждает. По ее словам, пока все существующие или заявленные коливинги в России имеют статус апартаментов. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая знает, что новый проект AFI Development будет называться AFI Tower.