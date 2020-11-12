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AFI Development Льва Леваева выходит на рынок коливингов

Такой формат жилья только зарождается в России
Юлия Акиньшина
AFI Development Льва Леваева планирует построить первый жилой небоскреб-коливинг в Москве /Евгений Егоров / Ведомости

AFI Development планирует построить рядом со своим проектом – жилым комплексом Silver в проезде Серебрякова в Свиблове – небоскреб-коливинг: площадь 182-метрой башни составит 67 903 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, инвестиции в этот проект составят 7,5 млрд руб. Он утверждает, что это будет первый жилой проект в этом формате в России. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова это подтверждает. По ее словам, пока все существующие или заявленные коливинги в России имеют статус апартаментов. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая знает, что новый проект AFI Development будет называться AFI Tower.

Коливинги – формат жилой недвижимости, инфраструктура в котором находится не в квартире, а в общественной зоне: ею могут пользоваться только жители комплекса. Этот сегмент стал популярным в современном мире всего несколько лет назад после основания сети The Collective, говорит президент Becar Asset Management Александр Шарапов. Белова также объясняет рост интереса к коливингам в Европе тем, что многие местные студенты все чаще стали искать соседей по интересам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных