Идеи выживания для креативных кластеров

Доходов онлайн-активность, как и волонтерство, не приносит. «Перевести в онлайн легко только на словах. Там все работает по-другому. Только что «провайдером» был собственник креативного пространства – и в момент провайдер уже Zoom, и это уже его бизнес, с теми же потребителями концертов, конференций и флешмобов», –предупреждает Басина. «Концерты, театральные постановки сейчас принято транслировать бесплатно, чтобы морально поддержать зрителей и в какой-то степени напомнить о себе. Между тем подобные трансляции не обязательно должны быть безвозмездными – они подобно YouTube-каналам могут стать площадкой для партнерского продвижения и различных коллабораций, а также существовать на пожертвования. Многие музейные и выставочные площадки ушли в сеть с онлайн-выставками и Zoom-токами, как и театры, которые продают билеты на будущие мероприятия», – по мнению Евгении Лучицкой, представителя A-Store Estates (девелопер Neopolis), при таком подходе «меняется только площадка монетизации».