«Интеко» может построить крупный жилой комплекс на Пресне

Компания ОАО «Торговый дом «Москва-Могилев» (ТД «Магмос» – так в «СПАРК-Интерфаксе») выставила на продажу свой единственный актив – проект жилого комплекса на ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. По их словам, в наиболее продвинутой стадии сейчас находятся переговоры с девелопером «Интеко». Они уточняют, что сделка пока не закрыта, это может случиться в течение нескольких месяцев. «Интеко», по данным «СПАРК-Интерфакса», в начале января уже зарегистрировала несколько доменов под этот проект, среди них maceeva-11.ru, makeeva-11.ru и проч. Представитель девелопера от комментариев отказался. Запрос в «Магмос» остался без ответа.