«Интеко» может построить крупный жилой комплекс на Пресне

«Интеко» может построить крупный жилой комплекс на ПреснеСозданная мэрией Москвы и правительством Белоруссии компания продает последний проект
Компания ОАО «Торговый дом «Москва-Могилев» (ТД «Магмос» – так в «СПАРК-Интерфаксе») выставила на продажу свой единственный актив – проект жилого комплекса на ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. По их словам, в наиболее продвинутой стадии сейчас находятся переговоры с девелопером «Интеко». Они уточняют, что сделка пока не закрыта, это может случиться в течение нескольких месяцев. «Интеко», по данным «СПАРК-Интерфакса», в начале января уже зарегистрировала несколько доменов под этот проект, среди них maceeva-11.ru, makeeva-11.ru и проч. Представитель девелопера от комментариев отказался. Запрос в «Магмос» остался без ответа.
Площадка на ул. Сергея Макеева, судя по всему, последний актив компании «Магмос» в Москве. В конце 1990-х тогдашний мэр столицы Юрий Лужков активно налаживал хозяйственные связи с Белоруссией. Торговый дом был создан в 1998 г. мэрией столицы и правительством Белоруссии для «выполнения городского заказа по перевозке жизненно важных грузов». В 2007 г. стало известно, что компания при участии белорусских строителей займется сносом пятиэтажек в нескольких кварталах района Северное Измайлово. На их месте она планировала возвести порядка 200 000 кв. м жилья. Но в 2013 г. контракт с ней был расторгнут. Сейчас торговым домом владеет кипрская Anwen Consulting. Ее бенефициары не известны.