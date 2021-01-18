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«Интеко» может построить крупный жилой комплекс на Пресне

Созданная мэрией Москвы и правительством Белоруссии компания продает последний проект
Антон Филатов
«Интеко» может построить крупный жилой комплекс на Пресне /Максим Стулов / Ведомости

Компания ОАО «Торговый дом «Москва-Могилев» (ТД «Магмос» – так в «СПАРК-Интерфаксе») выставила на продажу свой единственный актив – проект жилого комплекса на ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. По их словам, в наиболее продвинутой стадии сейчас находятся переговоры с девелопером «Интеко». Они уточняют, что сделка пока не закрыта, это может случиться в течение нескольких месяцев. «Интеко», по данным «СПАРК-Интерфакса», в начале января уже зарегистрировала несколько доменов под этот проект, среди них maceeva-11.ru, makeeva-11.ru и проч. Представитель девелопера от комментариев отказался. Запрос в «Магмос» остался без ответа.

Площадка на ул. Сергея Макеева, судя по всему, последний актив компании «Магмос» в Москве. В конце 1990-х тогдашний мэр столицы Юрий Лужков активно налаживал хозяйственные связи с Белоруссией. Торговый дом был создан в 1998 г. мэрией столицы и правительством Белоруссии для «выполнения городского заказа по перевозке жизненно важных грузов». В 2007 г. стало известно, что компания при участии белорусских строителей займется сносом пятиэтажек в нескольких кварталах района Северное Измайлово. На их месте она планировала возвести порядка 200 000 кв. м жилья. Но в 2013 г. контракт с ней был расторгнут. Сейчас торговым домом владеет кипрская Anwen Consulting. Ее бенефициары не известны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных