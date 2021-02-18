Группа ПИК выходит на рынок складской недвижимости Москвы

Группа ПИК выходит на рынок складской недвижимости МосквыТакое решение может быть связано с новыми правилами перевода земли под застройку
Группа ПИК начала поиск участков в новой Москве для строительства складов, рассказали «Ведомостям» четыре консультанта, знающие об этом от топ-менеджеров компании. Девелопер смотрит площадки от 100 га, на которых можно возвести крупные индустриальные парки с развитой инфраструктурой, подтверждает директор отдела складских и индустриальных помещений JLL Игорь Кротенков.
Площадь каждого из объектов будет примерно 100 000 кв. м, строить их планируется по схеме build-to-suit (т. е. под нужды конкретных заказчиков), добавляет один из девелоперов складов, работавший с ПИК. Представитель группы эту информацию опроверг, однако на ее официальном сайте, а также на портале HeadHunter (hh.ru) сказано, что она ищет руководителя и главного инженера в подразделение индустриально-складского девелопмента. Новый департамент в ПИК был создан в конце прошлого года, знают консультанты по недвижимости.