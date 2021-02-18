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Группа ПИК выходит на рынок складской недвижимости Москвы

Такое решение может быть связано с новыми правилами перевода земли под застройку
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Группа ПИК начала поиск участков в новой Москве для строительства складов, рассказали «Ведомостям» четыре консультанта, знающие об этом от топ-менеджеров компании. Девелопер смотрит площадки от 100 га, на которых можно возвести крупные индустриальные парки с развитой инфраструктурой, подтверждает директор отдела складских и индустриальных помещений JLL Игорь Кротенков.

Площадь каждого из объектов будет примерно 100 000 кв. м, строить их планируется по схеме build-to-suit (т. е. под нужды конкретных заказчиков), добавляет один из девелоперов складов, работавший с ПИК. Представитель группы эту информацию опроверг, однако на ее официальном сайте, а также на портале HeadHunter (hh.ru) сказано, что она ищет руководителя и главного инженера в подразделение индустриально-складского девелопмента. Новый департамент в ПИК был создан в конце прошлого года, знают консультанты по недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных