На месте торгового центра GoodZone на юге Москвы может появиться жилье или строительный рынок

Компания Fort Group выставила на продажу торговый центр GoodZone, расположенный на юге Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к компании. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко эту информацию подтвердил, сообщив, что такое решение приняли инвесторы комплекса, сама компания, по его словам, лишь управляет объектом. Другие детали он не уточнил. На продаже GoodZone настаивает «Сбер» – основной кредитор торгового центра, объясняет один из партнеров Fort Group. Его представитель от комментариев отказался. Так же поступил и представитель компании CBRE, которую собеседники «Ведомостей» называют брокером по продаже этого комплекса.