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На месте торгового центра GoodZone на юге Москвы может появиться жилье или строительный рынок

Fort Group выставила этот объект на продажу
Антон Филатов Дарья Молоткова
На месте торгового центра GoodZone на юге Москвы может появиться жилье или строительный рынок /Яндекс.Карты

Компания Fort Group выставила на продажу торговый центр GoodZone, расположенный на юге Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к компании. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко эту информацию подтвердил, сообщив, что такое решение приняли инвесторы комплекса, сама компания, по его словам, лишь управляет объектом. Другие детали он не уточнил. На продаже GoodZone настаивает «Сбер» – основной кредитор торгового центра, объясняет один из партнеров Fort Group. Его представитель от комментариев отказался. Так же поступил и представитель компании CBRE, которую собеседники «Ведомостей» называют брокером по продаже этого комплекса.

GoodZone общей площадью 143 720 кв. м находится на Каширском шоссе. Он был построен в 2014 г. австрийской компанией Immofinanz, которая спустя три года продала весь свой портфель недвижимости в России Fort Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных