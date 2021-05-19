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«Яндекс» закрыл крупнейшую сделку на рынке коворкингов

Он снял у cети BusinessClub от Capital Group в «Москва-сити» гибкий офис почти на 10 000 кв. м
Антон Филатов
Одно рабочее место в BusinessClub от Capital Group в башне «Око II» может стоить 30 000 руб. в месяц (без учета НДС) /BusinessClub

«Яндекс» арендовал у сети гибких офисов BusinessClub от Capital Group в башне «Око II» в деловом центре «Москва-сити» еще 5600 кв. м (1100 рабочих мест). Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим комплексом. По их словам, учитывая то, что компания с конца декабря 2019 г. уже занимает в этом объекте более 4200 кв. м (483 рабочих места), общая площадь ее нового офиса составит чуть менее 10 000 кв. м. Сооснователь и управляющий партнер BusinessClub от Capital Group Мурад Дамиров и представитель «Яндекса» информацию о сделке подтвердили. По словам последнего, дополнительное пространство в «Москва-сити» будет использоваться для размещения сотрудников «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркета».

Расширение площадей он объясняет активным ростом компании. Из финансового отчета Yandex N.V. за 2020 г. следует, что общая численность персонала у нее за год увеличилась на 17,5% до 11 864 человек – в основном за счет консолидации активов «Яндекс.Маркета». А к 31 марта 2021 г. в компании уже работал 12 991 человек. Кроме площадей в BusinessClub от Capital Group «Яндекс» также арендует площади в классических бизнес-центрах «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе, «Аврора бизнес парк» около Павелецкого вокзала, Lotte Plaza на Арбате и «Око» в «Москва-сити».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных