«Яндекс» закрыл крупнейшую сделку на рынке коворкингов

«Яндекс» арендовал у сети гибких офисов BusinessClub от Capital Group в башне «Око II» в деловом центре «Москва-сити» еще 5600 кв. м (1100 рабочих мест). Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим комплексом. По их словам, учитывая то, что компания с конца декабря 2019 г. уже занимает в этом объекте более 4200 кв. м (483 рабочих места), общая площадь ее нового офиса составит чуть менее 10 000 кв. м. Сооснователь и управляющий партнер BusinessClub от Capital Group Мурад Дамиров и представитель «Яндекса» информацию о сделке подтвердили. По словам последнего, дополнительное пространство в «Москва-сити» будет использоваться для размещения сотрудников «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркета».