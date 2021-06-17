MR Group застроит территорию Московского радиотехнического завода на западе столицы

Входящая в MR Group компания «Б-девелопмент» разработает проект планировки территории площадью более 275 га между Рябиновой и Верейской улицами и Аминьевским шоссе. Это следует из распоряжения Москомархитектуры, опубликованного на сайте правительства Москвы. Один из партнеров MR Group и два консультанта, работавших с компанией, уточняют, что новое строительство будет идти лишь на 18 га на Верейской улице: это бывшая территория Московского радиотехнического завода, который ранее занимался производством в том числе телевизоров «Луч», «Зенит», «Юность» и др. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», «Б-девелопмент» в конце апреля приобрел компанию «Бинор», которая владеет расположенными на этом участке зданиями общей площадью более 115 000 кв. м. MR Group планирует построить там многофункциональный комплекс на 700 000 кв. м, который будет включать в себя жилье, офисы и объекты инфраструктуры, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель девелопера от комментариев отказался.