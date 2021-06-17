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MR Group застроит территорию Московского радиотехнического завода на западе столицы

Это будет крупнейший проект в портфеле девелопера
Антон Филатов Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Входящая в MR Group компания «Б-девелопмент» разработает проект планировки территории площадью более 275 га между Рябиновой и Верейской улицами и Аминьевским шоссе. Это следует из распоряжения Москомархитектуры, опубликованного на сайте правительства Москвы. Один из партнеров MR Group и два консультанта, работавших с компанией, уточняют, что новое строительство будет идти лишь на 18 га на Верейской улице: это бывшая территория Московского радиотехнического завода, который ранее занимался производством в том числе телевизоров «Луч», «Зенит», «Юность» и др. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», «Б-девелопмент» в конце апреля приобрел компанию «Бинор», которая владеет расположенными на этом участке зданиями общей площадью более 115 000 кв. м. MR Group планирует построить там многофункциональный комплекс на 700 000 кв. м, который будет включать в себя жилье, офисы и объекты инфраструктуры, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель девелопера от комментариев отказался.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Общий портфель компании составляет около 7 млн кв. м. Среди проектов жилые комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град», бизнес-центр iCity и проч. Владельцы девелопера – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных