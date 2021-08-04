На территории рынка «Строймастер» в новой Москве появится крупный жилой комплекс

На территории рынка «Строймастер» в новой Москве появится крупный жилой комплексГруппа МИЦ инвестирует в его строительство 12 млрд рублей
Группа МИЦ планирует построить на участке площадью 13,4 га в д. Дудкино в новой Москве жилой комплекс на 183 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» совладелец девелопера Андрей Рябинский. Два консультанта, работавших с компанией, уточняют, что речь идет о территории строительного рынка «Строймастер», расположенного недалеко от ст. м. «Румянцево». Инвестиции в новый проект Рябинский оценивает в 12 млрд руб., средства на его строительство предоставит Дом.РФ. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова и директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин считают эту сумму адекватной рынку. Выручку от продажи квартир в новом проекте директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев оценивает примерно в 35 млрд руб. Председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова полагает, что девелопер сможет получить более 42 млрд руб.
Группа МИЦ, по данным Единого ресурса застройщиков, по объемам текущего строительства занимает 7-е место в рейтинге крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас ее общий портфель составляет 5 млн кв. м, сказано на ее сайте. Изначально компания специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье и новой Москве. Но в последние годы девелопер активно покупает площадки и в пределах старой границы столицы. Среди его проектов – комплексы «Вереск» в Хорошево-Мневниках, «Мята» недалеко от делового центра «Москва-сити», Amarant возле Павелецкого вокзала, «Перец» рядом со ст. м. «Пятницкое шоссе». Основные акционеры – Александр Копылков и Рябинский. Последний также основал крупнейшую в Европе промоутерскую компанию в сфере бокса «Мир бокса» (у нее, к примеру, был контракт с боксером Александром Поветкиным, который в этом году завершил карьеру).