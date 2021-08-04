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На территории рынка «Строймастер» в новой Москве появится крупный жилой комплекс

Группа МИЦ инвестирует в его строительство 12 млрд рублей
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Группа МИЦ планирует построить на участке площадью 13,4 га в д. Дудкино в новой Москве жилой комплекс на 183 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» совладелец девелопера Андрей Рябинский. Два консультанта, работавших с компанией, уточняют, что речь идет о территории строительного рынка «Строймастер», расположенного недалеко от ст. м. «Румянцево». Инвестиции в новый проект Рябинский оценивает в 12 млрд руб., средства на его строительство предоставит Дом.РФ. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова и директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин считают эту сумму адекватной рынку. Выручку от продажи квартир в новом проекте директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев оценивает примерно в 35 млрд руб. Председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова полагает, что девелопер сможет получить более 42 млрд руб.

Группа МИЦ, по данным Единого ресурса застройщиков, по объемам текущего строительства занимает 7-е место в рейтинге крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас ее общий портфель составляет 5 млн кв. м, сказано на ее сайте. Изначально компания специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье и новой Москве. Но в последние годы девелопер активно покупает площадки и в пределах старой границы столицы. Среди его проектов – комплексы «Вереск» в Хорошево-Мневниках, «Мята» недалеко от делового центра «Москва-сити», Amarant возле Павелецкого вокзала, «Перец» рядом со ст. м. «Пятницкое шоссе». Основные акционеры – Александр Копылков и Рябинский. Последний также основал крупнейшую в Европе промоутерскую компанию в сфере бокса «Мир бокса» (у нее, к примеру, был контракт с боксером Александром Поветкиным, который в этом году завершил карьеру).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных