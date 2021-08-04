На территории рынка «Строймастер» в новой Москве появится крупный жилой комплекс

Группа МИЦ, по данным Единого ресурса застройщиков, по объемам текущего строительства занимает 7-е место в рейтинге крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас ее общий портфель составляет 5 млн кв. м, сказано на ее сайте. Изначально компания специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье и новой Москве. Но в последние годы девелопер активно покупает площадки и в пределах старой границы столицы. Среди его проектов – комплексы «Вереск» в Хорошево-Мневниках, «Мята» недалеко от делового центра «Москва-сити», Amarant возле Павелецкого вокзала, «Перец» рядом со ст. м. «Пятницкое шоссе». Основные акционеры – Александр Копылков и Рябинский. Последний также основал крупнейшую в Европе промоутерскую компанию в сфере бокса «Мир бокса» (у нее, к примеру, был контракт с боксером Александром Поветкиным, который в этом году завершил карьеру).