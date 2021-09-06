У скандального проекта на Ивановской горке сменился владелец

«Правда реал эстейт оппортьюнити корпорейшн» связана с арбитражным фондом «Правда», говорят два консультанта, работавшие с ним. На его сайте сказано, что эта компания была создана выходцами из А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») Ильей Лунеговым, Робертом Топкаевым и Тарасом Кондратьевым. «Правда» специализируется на сделках по слиянию и поглощению. Конкретные ее проекты неизвестны. Лунегов говорит, что фонд участвовал в сделках по взысканию сложных долгов, но подробности не раскрыл. Информацию о покупке проекта офисного комплекса в Колпачном переулке он подтвердил, сообщив, что это будет второй девелоперский актив в портфеле «Правды». Условия сделки он раскрыть отказался, уточнив лишь, что в ближайшее время компания проведет тендер на выбор нового подрядчика, который и будет достраивать данный бизнес-центр.