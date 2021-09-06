У скандального проекта на Ивановской горке сменился владелец

У скандального проекта на Ивановской горке сменился владелецВыходцы из А1 будут строить офис рядом с усадьбой Юргенсона на Хохловке
Фирма «Правда реал эстейт оппортьюнити корпорейшн» стала владельцем ООО «Управляющая компания «Деловой мир», которому принадлежат права на проект офисного комплекса на 7000 кв. м рядом с памятником архитектуры – усадьбой Григория Юргенсона в Колпачном переулке на Ивановской горке в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка прошла 3 сентября. Ранее строительством этого комплекса планировала заниматься девелоперская компания AB Development Алексея Бланина. «Ведомости» ждут ответа от ее представителя.
Офисный комплекс в Колпачном переулке – один из самых скандальных градостроительных проектов на территории Москвы. Уже больше года активисты пытаются помешать возведению этого объекта, мотивируя это тем, что троекратное увеличение площади существующего там комплекса приведет к существенным изменениям исторического квартала на Ивановской горке. Архитектор проекта Алексей Гинзбург в интервью «Ведомостям» ранее рассказывал, что наземная площадь офисного центра увеличится на 2000 кв. м, при этом высотность здания не поменяется. Строительство комплекса до сих пор не началось.
«Правда реал эстейт оппортьюнити корпорейшн» связана с арбитражным фондом «Правда», говорят два консультанта, работавшие с ним. На его сайте сказано, что эта компания была создана выходцами из А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») Ильей Лунеговым, Робертом Топкаевым и Тарасом Кондратьевым. «Правда» специализируется на сделках по слиянию и поглощению. Конкретные ее проекты неизвестны. Лунегов говорит, что фонд участвовал в сделках по взысканию сложных долгов, но подробности не раскрыл. Информацию о покупке проекта офисного комплекса в Колпачном переулке он подтвердил, сообщив, что это будет второй девелоперский актив в портфеле «Правды». Условия сделки он раскрыть отказался, уточнив лишь, что в ближайшее время компания проведет тендер на выбор нового подрядчика, который и будет достраивать данный бизнес-центр.
Сколько «Правда» могла заплатить за площадку в Колпачном переулке – точно не известно. Опрошенные «Ведомостями» консультанты утверждают, что, учитывая ситуацию вокруг этого проекта, его стоимость могла быть довольно привлекательной для покупателя. Управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов оценивает его в 700–850 млн руб. Похожая оценка – 800–850 млн руб. – у управляющего партнера ILM Андрея Лукашева. По словам последнего, еще около 1–1,2 млрд руб. необходимо вложить в строительство нового офисного комплекса. После ввода объекта в эксплуатацию его рыночная стоимость может доходить до 3–4 млрд руб., считает эксперт.
Из-за дефицита офисов в центре Москвы новый бизнес-центр в таком месте будет крайне востребован, говорит Богданов. Учитывая его небольшую площадь, он вполне подходит для размещения штаб-квартиры крупной корпорации. Стоимость офисов в этом районе он оценивает примерно в 500 000 руб. за 1 кв. м, ставка аренды тут может достигать примерно 50 000 руб. за 1 кв. м.
Впрочем, эксперты не исключают, что новый собственник в итоге решит построить в Колпачном переулке апартаменты. Это позволит быстрее окупить вложенные в проект инвестиции, отмечает Лукашев. Он напоминает, что цена жилья в таком месте может начинаться от 700 000–800 000 руб. за 1 кв. м.