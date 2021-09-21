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PwC может перевести свою штаб-квартиру в бизнес-центр AFI2B у Белорусского вокзала

Аудиторские компании сокращают площади своих офисов на фоне пандемии коронавируса
Дарья Молоткова Антон Филатов
Если PwC арендует 10 000 кв. м в АFI2B, то это будет одна из крупнейших сделок на рынке офисов в этом году / AFI Development

Аудиторская компания PwC ведет переговоры с AFI Development об аренде у нее около 10 000 кв. м в бизнес-центре AFI2B, который находится на 2-й Брестской улице рядом со ст. м. «Белорусская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки.

Эту информацию подтвердили два источника, близких к самим компаниям. По словам одного из них, PwC рассматривает возможность как остаться в нынешнем офисе компании, находящемся в этом же районе в бизнес-центре «Белая площадь», так и перевести свою штаб-квартиру в другой комплекс. Бизнес-центр AFI2B – один из вариантов, но он потребует от компании дополнительных затрат на отделку. Представители PwC, AFI Development и O1 Properties (владелец «Белой площади») от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных