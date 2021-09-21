PwC может перевести свою штаб-квартиру в бизнес-центр AFI2B у Белорусского вокзала

PwC может перевести свою штаб-квартиру в бизнес-центр AFI2B у Белорусского вокзалаАудиторские компании сокращают площади своих офисов на фоне пандемии коронавируса
Аудиторская компания PwC ведет переговоры с AFI Development об аренде у нее около 10 000 кв. м в бизнес-центре AFI2B, который находится на 2-й Брестской улице рядом со ст. м. «Белорусская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки.
Эту информацию подтвердили два источника, близких к самим компаниям. По словам одного из них, PwC рассматривает возможность как остаться в нынешнем офисе компании, находящемся в этом же районе в бизнес-центре «Белая площадь», так и перевести свою штаб-квартиру в другой комплекс. Бизнес-центр AFI2B – один из вариантов, но он потребует от компании дополнительных затрат на отделку. Представители PwC, AFI Development и O1 Properties (владелец «Белой площади») от комментариев отказались.