PwC может перевести свою штаб-квартиру в бизнес-центр AFI2B у Белорусского вокзала

Эту информацию подтвердили два источника, близких к самим компаниям. По словам одного из них, PwC рассматривает возможность как остаться в нынешнем офисе компании, находящемся в этом же районе в бизнес-центре «Белая площадь», так и перевести свою штаб-квартиру в другой комплекс. Бизнес-центр AFI2B – один из вариантов, но он потребует от компании дополнительных затрат на отделку. Представители PwC, AFI Development и O1 Properties (владелец «Белой площади») от комментариев отказались.