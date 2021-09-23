Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге сменит владельца

Его собственники собираются продать его девелоперской компании Malltech
Дарья Молоткова Антон Филатов
vk.com/pearlplaza

Девелоперская компания Malltech ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенного на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, компания сделала официальную оферту о его покупке владельцам комплекса – финскому строительному концерну SRV и китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) – и она была принята. Запросы в SRV и SIIC остались без ответов.

«Жемчужная плаза» является частью знакового для Санкт-Петербурга проекта «Балтийская жемчужина». Комплекс, как сказано на сайте самого комплекса, является крупнейшим торгово-развлекательным центром юго-западной части Санкт-Петербурга. Его якорные арендаторы – гипермаркет Prisma, «М.видео», «Детский мир», «Снежная королева», «Формула кино» и др. Сам объект был построен в 2013 г. SRV и SIIC по данным на конец 2019 г. (более поздних данных нет) владели им в равных долях, согласно данным нидерландского реестра (юридически комплекс контролирует Netherlands Pearl Plaza B.V.).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных