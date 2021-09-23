Торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге сменит владельца

Девелоперская компания Malltech ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенного на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, компания сделала официальную оферту о его покупке владельцам комплекса – финскому строительному концерну SRV и китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) – и она была принята. Запросы в SRV и SIIC остались без ответов.