Торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге сменит владельца

Торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге сменит владельцаЕго собственники собираются продать его девелоперской компании Malltech
Девелоперская компания Malltech ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенного на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, компания сделала официальную оферту о его покупке владельцам комплекса – финскому строительному концерну SRV и китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) – и она была принята. Запросы в SRV и SIIC остались без ответов.
«Жемчужная плаза» является частью знакового для Санкт-Петербурга проекта «Балтийская жемчужина». Комплекс, как сказано на сайте самого комплекса, является крупнейшим торгово-развлекательным центром юго-западной части Санкт-Петербурга. Его якорные арендаторы – гипермаркет Prisma, «М.видео», «Детский мир», «Снежная королева», «Формула кино» и др. Сам объект был построен в 2013 г. SRV и SIIC по данным на конец 2019 г. (более поздних данных нет) владели им в равных долях, согласно данным нидерландского реестра (юридически комплекс контролирует Netherlands Pearl Plaza B.V.).