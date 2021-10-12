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Бывший топ-менеджер «Лукойла» Раппопорт может получить еще один крупный логопарк в Москве

Из-за дефицита складов в столице такие проекты пользуются большим спросом
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Структура, связанная с бывшим топ-менеджером «Лукойла» Александром Раппопортом, планирует приобрести крупный логистический парк на ул. Бусиновская Горка в Западном Дегунине. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом, и подтвердил один из знакомых бизнесмена.

Сейчас, по их словам, склад принадлежит фирме «Бусиновский многофункциональный перегрузочный комплекс» (МПК), которая два года назад была признана несостоятельной. Из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что фирма «БМПК капитал» в феврале этого года выкупила у «Сбера» права требования к этой компании почти на 2 млрд руб., став ее залоговым кредитором. «БМПК капитал», согласно «СПАРК-Интерфаксу», на 33% принадлежит Industry Partners Corporation (IPC), которую участники рынка связывают как раз с Раппопортом, остальное – у структур «Сбера». Представитель бизнесмена на запрос не ответил, в банке от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных