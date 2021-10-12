Бывший топ-менеджер «Лукойла» Раппопорт может получить еще один крупный логопарк в Москве

Сейчас, по их словам, склад принадлежит фирме «Бусиновский многофункциональный перегрузочный комплекс» (МПК), которая два года назад была признана несостоятельной. Из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что фирма «БМПК капитал» в феврале этого года выкупила у «Сбера» права требования к этой компании почти на 2 млрд руб., став ее залоговым кредитором. «БМПК капитал», согласно «СПАРК-Интерфаксу», на 33% принадлежит Industry Partners Corporation (IPC), которую участники рынка связывают как раз с Раппопортом, остальное – у структур «Сбера». Представитель бизнесмена на запрос не ответил, в банке от комментариев отказались.