Бывший топ-менеджер «Лукойла» Раппопорт может получить еще один крупный логопарк в Москве

Бывший топ-менеджер «Лукойла» Раппопорт может получить еще один крупный логопарк в МосквеИз-за дефицита складов в столице такие проекты пользуются большим спросом
Структура, связанная с бывшим топ-менеджером «Лукойла» Александром Раппопортом, планирует приобрести крупный логистический парк на ул. Бусиновская Горка в Западном Дегунине. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом, и подтвердил один из знакомых бизнесмена.
Сейчас, по их словам, склад принадлежит фирме «Бусиновский многофункциональный перегрузочный комплекс» (МПК), которая два года назад была признана несостоятельной. Из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что фирма «БМПК капитал» в феврале этого года выкупила у «Сбера» права требования к этой компании почти на 2 млрд руб., став ее залоговым кредитором. «БМПК капитал», согласно «СПАРК-Интерфаксу», на 33% принадлежит Industry Partners Corporation (IPC), которую участники рынка связывают как раз с Раппопортом, остальное – у структур «Сбера». Представитель бизнесмена на запрос не ответил, в банке от комментариев отказались.