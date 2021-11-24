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Ozon может арендовать башню Grand Tower в деловом центре «Москва-сити»

Это будет крупнейшая сделка на рынке офисов за всю историю
Антон Филатов
Если Ozon и владельцы Grand Tower договорятся, то это будет крупнейшая сделка на рынке аренды офисов за всю историю рынка / Андрей Гордеев / Ведомости

Маркетплейс Ozon договаривается с владельцами строящейся в деловом центре «Москва-сити» 62-этажной башни Grand Tower о размещении там своей штаб-квартиры. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом.

По словам двух из них, компания рассматривает возможность аренды офисной части комплекса. Третий не исключает, что Ozon может выкупить площади в этой башне, но с учетом высокой стоимости Grand Tower в текущей ситуации этот вариант ему кажется маловероятным.

Представитель Ozon от комментариев отказался. Но информацию о переговорах по этому объекту подтвердил источник, близкий к одной из сторон возможной сделки. Он уточняет, что Grand Tower лишь один из рассматриваемых вариантов, другие комплексы он не назвал. Связаться с представителями Grand Tower не удалось. Кому принадлежит эта башня, точно не известно. В 2011 г. этот проект у мэрии Москвы выкупила «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Сейчас эту башню участники рынка связывают с семьей миллиардера Аркадия Ротенберга. Его представитель заверил «Ведомости», что он к этому объекту никакого отношения не имеет. Запрос в «Киевскую площадь» остался без ответа.

О том, что Ozon начал поиски офиса под свою штаб-квартиру, весной этого года сообщила газета «Коммерсантъ». По ее данным, компания рассчитывала занять 220 000 кв. м недвижимости рядом с «Москва-сити» и в шаговой доступности от метро.

На сегодняшний момент Grand Tower чуть ли не единственный проект, который подходит под эти требования, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Арендопригодная площадь башни – 232 000 кв. м (общая – 400 000 кв. м), следует из презентации проекта. Кроме того, других объектов, находящихся в такой высокой стадии готовности рядом с «Москва-сити», просто нет, отмечает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. С ним согласна и управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф, которая отмечает, что большинство офисных комплексов в этом месте придется ждать не менее 3–4 лет. В готовых же объектах в деловом центре доля свободных помещений сейчас не превышает 3,7%, тогда как в целом по Москве она составляет около 8%, отмечает партнер Colliers Станислав Бибик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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