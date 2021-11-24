Ozon может арендовать башню Grand Tower в деловом центре «Москва-сити»

На сегодняшний момент Grand Tower чуть ли не единственный проект, который подходит под эти требования, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Арендопригодная площадь башни – 232 000 кв. м (общая – 400 000 кв. м), следует из презентации проекта. Кроме того, других объектов, находящихся в такой высокой стадии готовности рядом с «Москва-сити», просто нет, отмечает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. С ним согласна и управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф, которая отмечает, что большинство офисных комплексов в этом месте придется ждать не менее 3–4 лет. В готовых же объектах в деловом центре доля свободных помещений сейчас не превышает 3,7%, тогда как в целом по Москве она составляет около 8%, отмечает партнер Colliers Станислав Бибик.