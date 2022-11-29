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Производитель металлоконструкций «Венталл» приобрел еще один складской объект

Он стал владельцем технопарка «Калева парк» в новой Москве
Дарья Молоткова
Сумму сделки по покупке «Калева парка» стороны не раскрывают / kalevapark.ru

«Венталл» выкупил технопарк «Калева парк» площадью 76 000 кв. м, расположенный в поселке Мосрентген в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с объектом. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Летом 2022 г. владельцами ООО «Мосрентген», на балансе которого и находится этот комплекс, стала фирма «Цинтэкс» и распределительный центр «Краснодарский», связанные с «Венталлом». Представитель последнего сообщил, что «в настоящее время холдинг не предоставляет СМИ данные о текущих и планируемых сделках». Представитель NF Group, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказался. Связаться с бывшим владельцем «Мосрентгена» Романом Букарановым не удалось.

По словам двух консультантов, «Венталл» планирует провести редевелопмент «Калева парка» и таким образом увеличить его площадь. Сейчас у объекта, согласно информации на сайте, 117 резидентов, среди которых Biesse Group (специализируется на обработке древесины), Leitz (производит инструменты для обработки материалов), «Сова кофе» и др. Сам комплекс, занимающий участок площадью 22 га, предполагает наличие 4300 рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных