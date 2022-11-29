Производитель металлоконструкций «Венталл» приобрел еще один складской объект

«Венталл» выкупил технопарк «Калева парк» площадью 76 000 кв. м, расположенный в поселке Мосрентген в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с объектом. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Летом 2022 г. владельцами ООО «Мосрентген», на балансе которого и находится этот комплекс, стала фирма «Цинтэкс» и распределительный центр «Краснодарский», связанные с «Венталлом». Представитель последнего сообщил, что «в настоящее время холдинг не предоставляет СМИ данные о текущих и планируемых сделках». Представитель NF Group, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказался. Связаться с бывшим владельцем «Мосрентгена» Романом Букарановым не удалось.