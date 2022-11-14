Производитель металлоконструкций «Венталл» проводит сделку года на рынке складов

По их словам, сейчас она ищет покупателей и на другие свои активы в России: бизнес-центр Comcity на Киевском шоссе (185 000 кв. м), долю в торговом центре «Метрополис» (209 000 кв. м) рядом со ст. м. «Войковская», торговый комплекс «Невский центр» (91 000 кв. м) в Санкт-Петербурге. Она уже успела продать 130 га в новой Москве фирме Invest AG, созданной акционерами группы «Евраз» Александром Абрамовым и Александром Фроловым. А Central Properties выкупила у нее торгово-развлекательный центр «Ярмарка» (77 285 кв. м) в Астрахани.