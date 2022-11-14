Производитель металлоконструкций «Венталл» проводит сделку года на рынке складов

Производитель металлоконструкций «Венталл» проводит сделку года на рынке складовОн выкупает у чешской PPF Real Estate и ее партнеров логистический комплекс «Южные врата» в Домодедове
Производитель металлоконструкций «Венталл» договорился с чешской PPF Real Estate и наследниками бизнесмена Криса фон Рита о покупке у них девелоперской компании Radius Group, которой принадлежит складской комплекс «Южные врата» в Домодедове на юге Подмосковья.
Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими сторонами планирующейся сделки. Информацию о подписании соглашения между этими компаниями подтвердил также источник, близкий к одной из них. Консультанты также уточняют, что вся процедура находится на завершающей стадии, осталось получить лишь одобрение Федеральной антимонопольной службы. Представитель ведомства сообщил «Ведомостям», что ходатайство от «Венталл-девелопмента» действительно на данный момент находится на рассмотрении. Представители Radius Group и PPF Real Estate от комментариев отказались, запрос в «Венталл» остался без ответа.
«Южные врата» – один из крупнейших работающих логистических комплексов в России. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 650 000 кв. м. Среди его резидентов – «Ашан», Leroy Merlin, «36,6», Cainiao (логистический оператор Alibaba Group) и др. PPF Real Estate приняла решение о продаже этого актива после начала спецоперации на Украине, говорили ранее консультанты.
По их словам, сейчас она ищет покупателей и на другие свои активы в России: бизнес-центр Comcity на Киевском шоссе (185 000 кв. м), долю в торговом центре «Метрополис» (209 000 кв. м) рядом со ст. м. «Войковская», торговый комплекс «Невский центр» (91 000 кв. м) в Санкт-Петербурге. Она уже успела продать 130 га в новой Москве фирме Invest AG, созданной акционерами группы «Евраз» Александром Абрамовым и Александром Фроловым. А Central Properties выкупила у нее торгово-развлекательный центр «Ярмарка» (77 285 кв. м) в Астрахани.