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Производитель металлоконструкций «Венталл» проводит сделку года на рынке складов

Он выкупает у чешской PPF Real Estate и ее партнеров логистический комплекс «Южные врата» в Домодедове
Дарья Молоткова
«Южные врата» – редкий пример имеющихся на рынке логистических комплексов, которые можно было купить / Ярослав Чингаев для Ведомостей

Производитель металлоконструкций «Венталл» договорился с чешской PPF Real Estate и наследниками бизнесмена Криса фон Рита о покупке у них девелоперской компании Radius Group, которой принадлежит складской комплекс «Южные врата» в Домодедове на юге Подмосковья.

Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими сторонами планирующейся сделки. Информацию о подписании соглашения между этими компаниями подтвердил также источник, близкий к одной из них. Консультанты также уточняют, что вся процедура находится на завершающей стадии, осталось получить лишь одобрение Федеральной антимонопольной службы. Представитель ведомства сообщил «Ведомостям», что ходатайство от «Венталл-девелопмента» действительно на данный момент находится на рассмотрении. Представители Radius Group и PPF Real Estate от комментариев отказались, запрос в «Венталл» остался без ответа.

«Южные врата» – один из крупнейших работающих логистических комплексов в России. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 650 000 кв. м. Среди его резидентов – «Ашан», Leroy Merlin, «36,6», Cainiao (логистический оператор Alibaba Group) и др. PPF Real Estate приняла решение о продаже этого актива после начала спецоперации на Украине, говорили ранее консультанты.

По их словам, сейчас она ищет покупателей и на другие свои активы в России: бизнес-центр Comcity на Киевском шоссе (185 000 кв. м), долю в торговом центре «Метрополис» (209 000 кв. м) рядом со ст. м. «Войковская», торговый комплекс «Невский центр» (91 000 кв. м) в Санкт-Петербурге. Она уже успела продать 130 га в новой Москве фирме Invest AG, созданной акционерами группы «Евраз» Александром Абрамовым и Александром Фроловым. А Central Properties выкупила у нее торгово-развлекательный центр «Ярмарка» (77 285 кв. м) в Астрахани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных