Level Group построит офисно-торговый комплекс на юго-западе Москвы

Level Group построит офисно-торговый комплекс на юго-западе МосквыОна выиграла торги по продаже транспортно-пересадочного узла «Калужская»
Основное юридическое лицо девелопера Level Group «Левел груп» стало победителем торгов по продаже 99% долей в ООО «ТПУ Калужская». Это следует из протокола, опубликованного 14 июня на электронной торговой площадке «Росэлторг». На балансе компании, как сказано в лотовой документации, находится 0,5 га на юго-западе Москвы. Level Group согласилась заплатить за лот 319 млн руб. при стартовой цене в 212 млн руб.
Генеральный директор девелопера Кирилл Игнахин подтвердил «Ведомостям» информацию о победе в данном аукционе. На этой территории компания планирует построить многофункциональный офисный центр, уточнил он. Так, из лотовой документации следует, что здесь согласовано возведение офисно-торгового комплекса на 42 620 кв. м. Строительство планируется начать в I квартале 2024 г., сейчас Level Group приступит к проектированию, пояснил Игнахин.
Мэрия Москвы выставляла этот актив на торги несколько раз, однако покупателей на этот проект не удавалось найти. Level Group он достался по рыночной цене, полагает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. По его словам, инвестиции в строительство здесь многофункционального комплекса могут составить около 5-6 млрд руб. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов говорит о 6-6,5 млрд руб. с учетом затрат на покупку объекта.
При качественной реализации он будет востребован у целевой аудитории, считает Рывкин. Это связано с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, в том числе близостью к метро, отмечает он. Об этом же говорит и Виноградов. По его словам, такой проект также позволит девелоперу рассчитывать на льготы при смене назначения участков в жилых проектах.
Level Group была создана бывшим членом Совета Федерации от Белгородской области и основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем после продажи компании «А101 девелопмент» (владеет 2100 га в новой Москве) группе «Сафмар» за $800 млн в 2015 г. Сейчас крупнейшими акционерами компании являются фирма «Финансовый ресурс» с долей 65% (ее бенефициары скрыты) и Игнахин с 28,1%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Среди проектов компании – жилые комплексы «Level Причальный» (150 000 кв. м), «Level Амурская» (250 000 кв. м), «Level Стрешнево» (около 70 000 кв. м), «Павелецкий сити» (250 000 кв. м, совместно с MR Group) и проч. В прошлом году она приобрела участок на 2,2 га в 3-м Силикатном проезде, который ранее принадлежал литовскому банку Snoras. Тогда же девелопер выкупил и права на участок площадью 2,7 га на Звенигородском шоссе. В августе прошлого года источники «Ведомостей» сообщали, что компания скорее всего примет участие в реорганизации крупной промзоны в Тушине по программе «Индустриальные кварталы».