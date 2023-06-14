Level Group построит офисно-торговый комплекс на юго-западе Москвы

Level Group была создана бывшим членом Совета Федерации от Белгородской области и основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем после продажи компании «А101 девелопмент» (владеет 2100 га в новой Москве) группе «Сафмар» за $800 млн в 2015 г. Сейчас крупнейшими акционерами компании являются фирма «Финансовый ресурс» с долей 65% (ее бенефициары скрыты) и Игнахин с 28,1%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Среди проектов компании – жилые комплексы «Level Причальный» (150 000 кв. м), «Level Амурская» (250 000 кв. м), «Level Стрешнево» (около 70 000 кв. м), «Павелецкий сити» (250 000 кв. м, совместно с MR Group) и проч. В прошлом году она приобрела участок на 2,2 га в 3-м Силикатном проезде, который ранее принадлежал литовскому банку Snoras. Тогда же девелопер выкупил и права на участок площадью 2,7 га на Звенигородском шоссе. В августе прошлого года источники «Ведомостей» сообщали, что компания скорее всего примет участие в реорганизации крупной промзоны в Тушине по программе «Индустриальные кварталы».