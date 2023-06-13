В московском Зарядье вновь откроется гостиница «Россия»

Многофункциональный гостиничный комплекс на московской улице Варварке рядом с парком «Зарядье», который строит ГК «Киевская площадь», будет называться «Россия». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным проектом. Девелопер этого объекта – компания «Многофункциональный комплекс Варварка 14, стр. 1, 2» – в этом году уже зарегистрировал несколько интернет-доменов с названием гостиницы: hotel-russia, moscowhotelrussia, россия-мгк и проч. Представитель «Киевской площади» подтвердил «Ведомостям», что проект на Варварке действительно получит название «Россия».