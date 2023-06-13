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В московском Зарядье вновь откроется гостиница «Россия»

Возводимый «Киевской площадью» на Варварке отель получит историческое название
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Многофункциональный гостиничный комплекс на московской улице Варварке рядом с парком «Зарядье», который строит ГК «Киевская площадь», будет называться «Россия». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным проектом. Девелопер этого объекта – компания «Многофункциональный комплекс Варварка 14, стр. 1, 2» – в этом году уже зарегистрировал несколько интернет-доменов с названием гостиницы: hotel-russia, moscowhotelrussia, россия-мгк и проч. Представитель «Киевской площади» подтвердил «Ведомостям», что проект на Варварке действительно получит название «Россия».

Гостиница «Россия» была построена в историческом квартале Китай-города Зарядье в 1964–1967 гг. Она была рассчитана на 5300 человек, в ней останавливались многие иностранные гости и высокопоставленные чиновники. В начале 70-х гг. «Россия» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший гостиничный объект в мире. В 1977 г. в отеле произошел сильный пожар, который нанес ему серьезные повреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных