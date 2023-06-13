В московском Зарядье вновь откроется гостиница «Россия»Возводимый «Киевской площадью» на Варварке отель получит историческое название
Многофункциональный гостиничный комплекс на московской улице Варварке рядом с парком «Зарядье», который строит ГК «Киевская площадь», будет называться «Россия». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным проектом. Девелопер этого объекта – компания «Многофункциональный комплекс Варварка 14, стр. 1, 2» – в этом году уже зарегистрировал несколько интернет-доменов с названием гостиницы: hotel-russia, moscowhotelrussia, россия-мгк и проч. Представитель «Киевской площади» подтвердил «Ведомостям», что проект на Варварке действительно получит название «Россия».
Гостиница «Россия» была построена в историческом квартале Китай-города Зарядье в 1964–1967 гг. Она была рассчитана на 5300 человек, в ней останавливались многие иностранные гости и высокопоставленные чиновники. В начале 70-х гг. «Россия» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший гостиничный объект в мире. В 1977 г. в отеле произошел сильный пожар, который нанес ему серьезные повреждения.