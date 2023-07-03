Инвестгруппа Agastone пытается через суд вернуть деньги за несуществующее здание в Москве

Входящая в группу Agastone компания «Аннапурна» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием зафиксировать «факт физического отсутствия здания» общей площадью 812,9 кв. м, которое ранее находилось на Илимской улице на северо-востоке Москвы. Из материалов дела следует, что истец в начале июня стал победителем аукциона по продаже данного имущества, он внес задаток в размере 38,3 млн руб. и пообещал заплатить за объект недвижимости 76,78 млн руб. Сами торги проходили на площадке Российского аукционного дома (РАД), а их организатором выступало подразделение Росимущества по Москве (оно в заявлении «Аннапурны» выступает третьим лицом).