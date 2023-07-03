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Инвестгруппа Agastone пытается через суд вернуть деньги за несуществующее здание в Москве

Компания выиграла торги по покупке комплекса на северо-востоке столицы, но он оказался снесенным
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в группу Agastone компания «Аннапурна» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием зафиксировать «факт физического отсутствия здания» общей площадью 812,9 кв. м, которое ранее находилось на Илимской улице на северо-востоке Москвы. Из материалов дела следует, что истец в начале июня стал победителем аукциона по продаже данного имущества, он внес задаток в размере 38,3 млн руб. и пообещал заплатить за объект недвижимости 76,78 млн руб. Сами торги проходили на площадке Российского аукционного дома (РАД), а их организатором выступало подразделение Росимущества по Москве (оно в заявлении «Аннапурны» выступает третьим лицом).

Agastone покупала здание на Илимской улице под девелопмент, говорит представитель компании. Но, как следует из определения суда, ее представитель, приехав осмотреть приобретенный актив, обнаружил, что оно было снесено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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