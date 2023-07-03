Инвестгруппа Agastone пытается через суд вернуть деньги за несуществующее здание в Москве

Инвестгруппа Agastone пытается через суд вернуть деньги за несуществующее здание в МосквеКомпания выиграла торги по покупке комплекса на северо-востоке столицы, но он оказался снесенным
Входящая в группу Agastone компания «Аннапурна» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием зафиксировать «факт физического отсутствия здания» общей площадью 812,9 кв. м, которое ранее находилось на Илимской улице на северо-востоке Москвы. Из материалов дела следует, что истец в начале июня стал победителем аукциона по продаже данного имущества, он внес задаток в размере 38,3 млн руб. и пообещал заплатить за объект недвижимости 76,78 млн руб. Сами торги проходили на площадке Российского аукционного дома (РАД), а их организатором выступало подразделение Росимущества по Москве (оно в заявлении «Аннапурны» выступает третьим лицом).
Agastone покупала здание на Илимской улице под девелопмент, говорит представитель компании. Но, как следует из определения суда, ее представитель, приехав осмотреть приобретенный актив, обнаружил, что оно было снесено.