Бывшие владельцы гольф-клуба в Крылатском оспаривают его продажу

Нижегородский арбитражный суд постановил привлечь основное юрлицо девелопера Vos’hod – ООО «Восход» в качестве соответчика по делу о признании недействительными сделок по продаже имущества гольф-клуба в Крылатском на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел. Там же сказано, что иск подала Наталья Кудрявцева – совладелец компании «Консорциум», на балансе которой изначально находились объекты недвижимости гольф-клуба общей площадью 45 000 кв. м и право аренды участка на 55 га. Заседание суда назначено на конец августа.