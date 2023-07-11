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Бывшие владельцы гольф-клуба в Крылатском оспаривают его продажу

Девелопер элитной недвижимости Vos’hod ранее планировал возвести здесь спортивно-рекреационный кластер
Дарья Молоткова Антон Филатов
Гольф-клуб «Крылатское»

Нижегородский арбитражный суд постановил привлечь основное юрлицо девелопера Vos’hod – ООО «Восход» в качестве соответчика по делу о признании недействительными сделок по продаже имущества гольф-клуба в Крылатском на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел. Там же сказано, что иск подала Наталья Кудрявцева – совладелец компании «Консорциум», на балансе которой изначально находились объекты недвижимости гольф-клуба общей площадью 45 000 кв. м и право аренды участка на 55 га. Заседание суда назначено на конец августа.

Аналогичное заявление в Арбитражный суд Москвы подавал и финансовый управляющий другого совладельца «Консорциума», Владимира Жукова, Виктор Иванов. Но его заявление было возвращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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