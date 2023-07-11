Бывшие владельцы гольф-клуба в Крылатском оспаривают его продажу

Бывшие владельцы гольф-клуба в Крылатском оспаривают его продажуДевелопер элитной недвижимости Vos’hod ранее планировал возвести здесь спортивно-рекреационный кластер
Нижегородский арбитражный суд постановил привлечь основное юрлицо девелопера Vos’hod – ООО «Восход» в качестве соответчика по делу о признании недействительными сделок по продаже имущества гольф-клуба в Крылатском на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел. Там же сказано, что иск подала Наталья Кудрявцева – совладелец компании «Консорциум», на балансе которой изначально находились объекты недвижимости гольф-клуба общей площадью 45 000 кв. м и право аренды участка на 55 га. Заседание суда назначено на конец августа.
Аналогичное заявление в Арбитражный суд Москвы подавал и финансовый управляющий другого совладельца «Консорциума», Владимира Жукова, Виктор Иванов. Но его заявление было возвращено.
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